Sabores con historia: el pueblo bonaerense que enamora con sus almacenes de campo y su propuesta gastronómica

Con su tradición y su hospitalidad inconfundible, este pequeño rincón se presenta como una opción imperdible para quienes quieren sumergirse en los sabores más auténticos de Argentina, disfrutar de la tranquilidad del campo y vivir una experiencia realmente única.

Almacén La Paz y La Paz Chica, en Roque Pérez. Foto: Facebook / Vení a La Paz - Roque Pérez.

A tan solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el pintoresco pueblo de Roque Pérez se convirtió en uno de los destinos más llamativos para quienes buscan una escapada gastronómica en pleno corazón de la pampa bonaerense.

Famoso por su legado histórico y cultural, este destino es ideal para los viajeros que desean disfrutar de sabores autóctonos, paisajes de campo y un ambiente tranquilo que invita a desconectar.

Roque Pérez, en Buenos Aires. Foto: Instagram @turismorp_

Almacenes de campo: un viaje al pasado con sabor a tradición

Lo que hace único a Roque Pérez son sus almacenes de campo, auténticos emblemas de la vida rural argentina. En su origen, estos almacenes servían como puntos de descanso y abastecimiento para los gauchos y viajeros que transitaban los largos caminos bonaerenses.

En la actualidad, algunos de estos antiguos almacenes se transformaron en comedores y restaurantes que conservan la esencia rústica de aquellos tiempos, mientras ofrecen una propuesta gastronómica única que rescata los sabores más tradicionales del campo.

Almacén de ramos generales en Roque Pérez. Foto: Pueblitos.

Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de platos regionales elaborados con productos locales, muchos de ellos artesanales y frescos, provenientes de la región. Cada uno de estos almacenes tiene su propio sello, pero todos comparten una misma característica: la hospitalidad y la cercanía con el turista, que se siente como en casa.

Además de la excelente comida, los almacenes de Roque Pérez ofrecen una atmósfera única, cargada de fotografías antiguas, objetos nostálgicos y recuerdos de épocas pasadas, lo que convierte a cada parada en un viaje al pasado, donde el tiempo parece detenerse.

Almacén La Paz y La Paz Chica, en Roque Pérez. Foto: Facebook / Vení a La Paz - Roque Pérez.

Los almacenes que no te podés perder

Si estás planeando una visita a este pintoresco pueblo bonaerense, no podés dejar de conocer algunos de sus almacenes más emblemáticos, cada uno con su historia y su propuesta gastronómica:

Almacén Don Lalo.

Almacén La Unión.

Almacén La Paz Ramos Generales.

La Estafeta.

Almacén La Paz Chica.

Almacén San Francisco.

Almacén Gramiyal.

Almacén HyA La Perla.

Almacén La Esperanza.

Estancia San Antonio.

Cada uno de estos establecimientos mantiene vivo el espíritu de la tradición rural y ofrece platos caseros que van desde empanadas y asados hasta guisos y postres caseros, muchos de ellos con recetas que se transmiten de generación en generación.

Almacén de campo "Don Lalo" en Roque Pérez, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismorp_

Cómo llegar a Roque Pérez, en Buenos Aires

Roque Pérez se encuentra a unos 240 kilómetros de Olavarría y a solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes desean escapar del caos urbano sin alejarse demasiado.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 205, la misma que conecta Ezeiza con Cañuelas, es un destino ideal para un fin de semana largo o una escapada de un día.

El paisaje que rodea a Roque Pérez es típicamente pampeano: extensas llanuras, campos verdes, tranquilidad absoluta y la posibilidad de disfrutar de un ambiente relajado. Sin lugar a dudas, este destino no solo satisface a los amantes de la gastronomía, sino también a aquellos que buscan la paz de la vida rural y una conexión directa con la naturaleza.