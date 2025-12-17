Tres destinos imperdibles cerca de Buenos Aires para pasar las fiestas: relax, naturaleza y tranquilidad

Si querés desconectar y arrancar el año lejos de todo, estos tres lugares son los indicados y sin viajar muy lejos.

Navidad y Año Nuevo se acercan, y más de uno se pregunta dónde hacer una escapada para pasar las fiestas sin tener que viajar mucho ni desembolsar una gran cantidad de dinero en pasajes. Recibir el año nuevo mirando el horizonte relajante, un ambiente de tranquilidad y acompañado por la familia es posible, y con destinos que no requieren ni siquiera salir de Buenos Aires.

En esta lista se pueden encontrar lugares para todos los gustos y colores. Hay para aquellos que prefieren sol, calor y el sonido de las olas de fondo, como también para quienes disfrutan más de estar en contacto con la naturaleza y la tradición, en típicos pueblos que conservan la identidad bonaerense.

Ruta 68, rutas argentinas Foto: Wikipedia /Rutas Argentinas

Los tres mejores destinos para pasar las fiestas

Sierra de la Ventana

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

A 556 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se abren las hermosas vistas de un paraíso natural con mucha historia y pocos habitantes. Sierra de la Ventana se presenta como una oportunidad ideal si se desea hacer trekking, recorrer los balnearios del río, o conocer cómo era una antigua estación de tren.

Se puede llegar en auto a través de la Ruta Nacional 3, con 7 horas de viaje aproximadamente, o en micro. El valor del pasaje ronda los 40.000 pesos en Plataforma 10.

Tigre y Delta del Paraná

Islas del Tigre Foto: Tigre Municipio

Si no se desea realizar un largo viaje hasta llegar al destino, pero sí estar en contacto con la calma de la naturaleza, las islas del Tigre y el Delta del Paraná son una opción excelente para los viajeros.

Con opciones para todo el mundo, hay cabañas aisladas en el medio de la naturaleza, donde el ruido del agua y las aves es lo único para escuchar, y casi todos los dispositivos electrónicos están alejados de nuestra presencia. También existen complejos all-inclusive, donde se puede disfrutar de la tranquilidad del río, sin someterse a las rusticidades de la vida al natural.

Saliendo desde Tigre, están las “lanchas-colectivo” que llevan a los pasajeros a través de los distintos destinos del Río Paraná y son el medio perfecto para llegar al lugar de hospedaje.

Cariló

Cariló Foto: turismocity

Un destino predilecto para pasar las fiestas en la Costa Atlántica. Los hoteles y hospedajes de Cariló están preparados para recibir grandes grupos de contingentes en esta época del año y más de uno ya tiene organizados paquetes turísticos con cenas gourmet y acceso a las playas más privilegiadas.

Recibir el año nuevo o la llegada de Papá Noel con los pies en el mar y sobre la tranquilidad de la arena es un privilegio anhelado por cualquiera, y solo está a 360 kilómetros de CABA. Los boletos en Plataforma 10 arrancan en los 45.000 pesos