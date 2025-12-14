El diminuto paraíso costero bonaerense con paisajes de otro mundo: tiene apenas 25 habitantes y playas inigualables

Su paisaje sereno y la atmósfera de absoluto silencio lo convierten en uno de los rincones más apacibles del país. Dónde se encuentra este tesoro escondido.

Villa balnearia 7 de Marzo. Foto: Mapcarta.

Para este verano, cada vez más viajeros buscan enclaves donde la tranquilidad sea protagonista. Dentro de ese mapa de refugios naturales, Argentina conserva pequeñas joyas frente al mar que destacan por su hermosura intacta y por la posibilidad real de desconectar del mundo. Este diminuto poblado costero, habitado por apenas dos decenas de personas, es uno de ellos.

En la costa bonaerense hay un pequeño pueblo, el más austral de la provincia, que está ubicado en la desembocadura del Río Negro con el Mar Argentino y es una aldea de pescadores en la que viven apenas 25 personas. Se trata de Villa 7 de Marzo, un verdadero oasis de paz con playas tranquilas y hermosas.

El pueblo de la Costa Atlántica que tiene 25 habitantes. Foto NA.

Villa 7 de Marzo, un oasis donde la paz está asegurada

Villa 7 de Marzo se llama así en honor a una batalla ocurrida en 1827, cuando gauchos y habitantes locales repelieron un intento de desembarco de soldados del Imperio del Brasil, quienes buscaban anexar la zona a su territorio.

Tras aquel episodio, la historia registra un salto hasta 1914, cuando se documenta al primer habitante de la región, Ramiro García Pietro, un español que compró tierras y luego las donó al partido de Patagones para la creación de la localidad.

En 1974, se comenzaron a construir casas en estas 100 hectáreas donadas, y hoy Villa 7 de Marzo es una pequeña villa balnearia con dos almacenes, una sala de primeros auxilios, y en verano recibe a algunos turistas que buscan disfrutar de una paz absoluta.

Villa 7 de marzo. Foto NA

Qué hacer en Villa 7 de Marzo

Su lugar más conocido es la playa La Baliza, destacada por su arena fina, ideal para descansar, caminar y disfrutar del paisaje. Esta playa es muy popular entre los pescadores durante la temporada alta, debido a que se pueden conseguir buenos ejemplares de pejerreyes, corvinas y pescadillas. Durante febrero es muy común que en Villa 7 de marzo se celebre la “Fiesta del Pescador y la Familia”.

Entre sus principales atractivos destacan la pesca variada, con especies como pejerreyes, lenguados, tiburones bacota y corvinas. A su vez, es un sitio ideal para los amantes de la aventura, donde se puede practicar surf, kitesurf y trekking.

Villa 7 de Marzo. Video Instagram @turismopatagones

Cómo llegar a Villa 7 de Marzo

Para llegar desde Buenos Aires, hay que tomar la Ruta Provincial 51, luego la Ruta Nacional 3 hasta Carmen de Patagones, y desde allí recorrer 35 kilómetros por el camino conocido como “Laguna Grande” hasta esta pequeña villa balnearia.