Vacaciones 2026: una joya turística accesible y con un paisaje único para disfrutar del verano cerca de casa

A solo 200km de CABA, este destino se consolida como el lugar ideal para quienes quieren refrescarse sin recorrer largas distancias ni gastar una fortuna, ofreciendo actividades para toda la familia en un entorno único.

Localidad de Salto, en Buenos Aires. Foto: Facebook.

Con el inicio de la temporada vacacional, muchas personas buscan destinos accesibles para desconectar de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad. En este contexto, una localidad al norte de la provincia de Buenos Aires, emerge como una joya turística ideal para quienes buscan refrescarse, relajarse y vivir una experiencia única.

Ubicada a solo 200 kilómetros de CABA, Salto es conocida como “la capital del mini turismo”. Este encantador destino combina una naturaleza privilegiada, una historia fascinante y un ambiente de tranquilidad que invita al descanso.

Localidad de Salto, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Balneario Municipal Salto.

Un balneario con un encanto diferencial

La principal atracción de Salto es su Complejo Turístico Municipal, situado a orillas del Río Salto. Este espacio, que combina arquitectura con paisajes naturales, cuenta con un puente emblemático y las ruinas de un ex restaurante, que se convirtieron en símbolos del lugar.

El complejo ofrece tres piletas naturales rodeadas de árboles como eucaliptos, paraísos y pinos, creando un entorno ideal para familias y parejas que desean disfrutar de un día al aire libre. Además, los visitantes pueden aprovechar comodidades como áreas de parrillas, sombrillas gratuitas, iluminación nocturna, agua caliente las 24 horas y servicios sanitarios.

El Río Salto también invita a la aventura con actividades como kayak, remo y pesca. Para los más exploradores, la cascada natural que da nombre a la ciudad es un punto imperdible. Este salto de agua se encuentra rodeado de flora y fauna autóctonas, convirtiéndolo en un refugio de frescura y un lugar perfecto para fotografías.

Salto, localidad de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Salto se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan escapar del calor y disfrutar de una experiencia completa sin gastar demasiado dinero. Su equilibrio entre naturaleza, historia y servicios hace de esta pequeña ciudad un destino perfecto para el verano.

Cómo llegar a Salto, en Buenos Aires

Llegar a la localidad de Salto es sencillo: solo basta con tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 94 y luego continuar por la Ruta Provincial 31. En menos de dos horas en auto, se puede disfrutar de este refugio natural.