Cuánto cuesta el asado libre en un hotel 5 estrellas de Buenos Aires: está todo incluido y no hace falta hospedarse

El servicio se ofrece los sábados por la noche y los domingos al mediodía, y está abierta tanto a huéspedes como a visitantes externos, lo que amplía su atractivo para escapadas gastronómicas de fin de semana.

Asado. Foto: Unsplash.

Comer en un hotel cinco estrellas ya no es sinónimo exclusivo de precios inaccesibles. A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, el Hotel Hilton Pilar ofrece una propuesta gastronómica que llama la atención por su relación entre calidad y costo: un asado libre con todo incluido por $53.000, disponible sin necesidad de hospedarse en el establecimiento.

La experiencia se desarrolla en “La Hacienda”, uno de los restaurantes del reconocido hotel ubicado sobre la Ruta 8, kilómetro 60,5, en Pilar. El espacio combina un entorno cuidado, rodeado de verde, con una ambientación relajada y un servicio que apunta a estándares de alta gama, características habituales de la cadena internacional.

La Hacienda, restaurante del Hotel Hilton Pilar. Foto: Hilton Pilar Hotel.

Según relatan quienes ya disfrutaron de la propuesta, el recorrido gastronómico comienza con un vermut de bienvenida, acompañado por panera, y continúa con una entrada abundante que incluye empanadas, chorizo, morcilla y mollejas ilimitadas, uno de los puntos más destacados del menú.

A esto se suma una amplia variedad de ensaladas y guarniciones, como papas, que complementan los platos principales. Sin embargo, el corazón de la experiencia es la parrilla libre, que ofrece distintos cortes de carne vacuna y de cerdo, entre ellos bife de chorizo, vacío, asado y cerdo, todos disponibles para repetir sin límite.

La Hacienda, restaurante del Hotel Hilton Pilar. Foto: Instagram / hiltonpilar.

La modalidad “todo incluido” también alcanza a las bebidas: el valor contempla vino libre, además de una bebida sin alcohol por persona.

El cierre llega con el postre, que también está incluido en el precio. Entre las opciones, se destacan preparaciones clásicas como flan con ensalada de frutas, en línea con una propuesta abundante y pensada para quienes buscan disfrutar sin restricciones.

La Hacienda, restaurante del Hotel Hilton Pilar. Foto: Instagram / hiltonpilar.

Tras la comida, muchos optan por recorrer el predio del hotel, valorado por su entorno natural y su diseño cuidado.

En un contexto en el que salir a comer afuera suele implicar gastos elevados, esta propuesta se posiciona como una alternativa llamativa: combina calidad, cantidad, atención de primer nivel y un entorno exclusivo a un precio que, para muchos comensales, resulta competitivo.

La Hacienda, restaurante del Hotel Hilton Pilar. Foto: Instagram / hiltonpilar.

Así, el asado libre del Hilton Pilar se consolida como un “planazo” para quienes buscan comer bien, sin sorpresas en la cuenta y con la experiencia de un hotel cinco estrellas, a pocos kilómetros de la Capital.

Cómo llegar al Hotel Hilton de Pilar