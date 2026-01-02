Vacaciones en Mar del Plata: cuánto cuesta el paseo en banana en Punta Mogotes

Una de las actividades más elegidas por turistas y familias en las playas del sur marplatense es el paseo en banana acuática, que este verano volvió a aumentar su precio.

Paseo en Banana. Foto: Instagram @bacapnoticias

Con el comienzo de la temporada de verano, los costos de las actividades recreativas y del alojamiento en Mar del Plata pasan a ser un dato clave para disfrutar de unas buenas vacaciones en la Costa Atlántica, especialmente para quienes viajan en familia.

En las playas del sur de la ciudad, una de las propuestas más elegidas por grupos de amigos y familias es el paseo en banana acuática, una experiencia clásica que este verano registró un fuerte incremento.

Paseo en Banana. Foto: NA.

Cuánto cuesta y cómo es el paseo en banana en Mar del Plata

Desde el 1° de enero, la actividad tiene un valor de $30.000 por persona. El recorrido dura 15 minutos aproximadamente y se realiza desde la zona de Punta Mogotes, con acompañamiento de una moto de agua.

Este aumento tiene un impacto directo en el presupuesto: para una familia tipo de cuatro integrantes, el costo total asciende a $120.000 por salida, convirtiendo al paseo en una de las actividades recreativas más caras dentro del gasto diario de vacaciones.

La evolución del precio muestra un salto significativo en los últimos años. En el verano de 2023, el paseo costaba alrededor de $3.000 por persona; en enero de 2024, el valor subió a $10.000; y en la temporada actual, el precio general ronda los $30.000, reflejando un incremento sostenido que afecta a quienes buscan este tipo de entretenimiento acuático.

Paseo en Banana. Foto: Noticias Argentinas.

Cuánto cuesta un alquiler en Mar del Plata

En paralelo, el alojamiento también muestra valores elevados. Para quienes prefieren alejarse del movimiento del centro y optar por un entorno más natural, el Bosque Peralta Ramos continúa siendo una de las zonas residenciales más demandadas. Allí, el alquiler de una casa de tres ambientes se consigue desde los $100.000 por día, según relevamientos realizados en inmobiliarias y plataformas de alquiler temporario.

La zona combina tranquilidad, espacios verdes y buena conectividad, con fácil acceso tanto a las playas del sur como a los corredores gastronómicos cercanos, factores que explican la alta demanda durante el mes de enero.

Con estos valores sobre la mesa, el gasto turístico en Mar del Plata vuelve a poner en evidencia la importancia de planificar con anticipación y comparar precios, especialmente para las familias que buscan equilibrar alojamiento, recreación y consumo diario durante las vacaciones de verano.