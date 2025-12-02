Parada obligatoria en Mar del Plata: cuánto sale almorzar o cenar en Manolo en diciembre 2025
Este restaurante es reconocido por sus churros exquisitos, pero también ofrecen distintas alternativas para desayunar, almorzar y cenar. Cuáles son los precios para el último mes del año.
Manolo, el reconocido lugar gastronómico ubicado en Mar del Plata, además de ser una parada obligatoria por sus churros exquisitos y de varios gustos, también ofrecen alternativas para desayunar, almorzar y cenar.
Cuánto sale comer en Manolo en diciembre 2025
Un plato para dos personas puede salir desde $49 mil cada uno. Esta opción incluiría una entrada que pueden ser rabas grandes para compartir a $24.300 y dos platos abundantes que pueden ser, por ejemplo, dos milanesas completas con una guarnición de papas fritas y doble huevo frito arriba con un valor de $24.100 cada plato.
A esta opción habría que sumarle la bebida y un postre a elección. El precio final puede variar según el tipo de entrada y plato principal que se elige.
Además de milanesas, Manolo también ofrece en su menú, pescados y frutos de mar, carnes, ensaladas, hamburguesas, pastas, variedad de pizzas, entre otras opciones que están disponibles en su página web.
Cuánto cuestan los churros de Manolo en diciembre 2025
No hay nada mejor que cuando llega la hora de merendar en la playa y los churros son los protagonistas, sin duda. Pueden ser bañados en chocolate, con o sin azúcar y con distintos rellenos, pero cualquiera de todas sus variantes son una delicia.
Los churros de Manolo vienen en diferentes gustos, rellenos, sin relleno o una combinación entre ambos. Hay opciones de meriendas con productos dulces como una torta Manolo, entre otras cosas.
En Mar del Plata, hay más de dos sucursales en donde se puede ir hasta el local a comerlos o bien está la posibilidad de pedir delivery o take away. Acá, uno por uno, los precios:
Precios de los Churros Rellenos Manolo
- Dulce de Leche/ Pastelera/ Chocolate: $1.100
- Churros Simples Manolo sin relleno: $1.000
- Chocolate Español/ Chocolate Artesanal de contextura espesa: $7.000
- Chocolate Artesanal de contextura espesa, chocolate Francés, Chocolate Artesanal de contextura liviana: $7.000
- Chocolate con crema: $7.800
- Chocolate mini: $6.100
- Chocolate en Jarrita: $6.700
Locales de Manolo
- Rivadavia 2371
- Alem 3980
- Castelli 15