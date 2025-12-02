Parada obligatoria en Mar del Plata: cuánto sale almorzar o cenar en Manolo en diciembre 2025

Este restaurante es reconocido por sus churros exquisitos, pero también ofrecen distintas alternativas para desayunar, almorzar y cenar. Cuáles son los precios para el último mes del año.

Manolo de La Costa. Foto: Instagram/churrosmanolo_mardel

Manolo, el reconocido lugar gastronómico ubicado en Mar del Plata, además de ser una parada obligatoria por sus churros exquisitos y de varios gustos, también ofrecen alternativas para desayunar, almorzar y cenar.

Manolo de La Costa. Foto: Instagram/churrosmanolo_mardel

Cuánto sale comer en Manolo en diciembre 2025

Un plato para dos personas puede salir desde $49 mil cada uno. Esta opción incluiría una entrada que pueden ser rabas grandes para compartir a $24.300 y dos platos abundantes que pueden ser, por ejemplo, dos milanesas completas con una guarnición de papas fritas y doble huevo frito arriba con un valor de $24.100 cada plato.

Manolo de La Costa. Foto: Instagram/churrosmanolo_mardel

A esta opción habría que sumarle la bebida y un postre a elección. El precio final puede variar según el tipo de entrada y plato principal que se elige.

Además de milanesas, Manolo también ofrece en su menú, pescados y frutos de mar, carnes, ensaladas, hamburguesas, pastas, variedad de pizzas, entre otras opciones que están disponibles en su página web.

Manolo de La Costa. Foto: Instagram/churrosmanolo_mardel

Cuánto cuestan los churros de Manolo en diciembre 2025

No hay nada mejor que cuando llega la hora de merendar en la playa y los churros son los protagonistas, sin duda. Pueden ser bañados en chocolate, con o sin azúcar y con distintos rellenos, pero cualquiera de todas sus variantes son una delicia.

Los churros de Manolo vienen en diferentes gustos, rellenos, sin relleno o una combinación entre ambos. Hay opciones de meriendas con productos dulces como una torta Manolo, entre otras cosas.

La sucursal frente al mar de Manolo Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

En Mar del Plata, hay más de dos sucursales en donde se puede ir hasta el local a comerlos o bien está la posibilidad de pedir delivery o take away. Acá, uno por uno, los precios:

Precios de los Churros Rellenos Manolo

Dulce de Leche/ Pastelera/ Chocolate: $1.100

Churros Simples Manolo sin relleno: $1.000

Chocolate Español/ Chocolate Artesanal de contextura espesa: $7.000

Chocolate Artesanal de contextura espesa, chocolate Francés, Chocolate Artesanal de contextura liviana: $7.000

Chocolate con crema: $7.800

Chocolate mini: $6.100

Chocolate en Jarrita: $6.700

Manolo cuenta con tres sucursales Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

Locales de Manolo