Clubes de barrio ideales para disfrutar de las vacaciones. Foto: Unsplash.

En plena época de verano y altas temperaturas, muchas familias se las ingenian con planes para disfrutar de las vacaciones, a pesar del intenso calor. En este contexto, los clubes se presentan como una opción ideal para compartir, descansar y refrescarse sin mucho viaje.

Las opciones son diferentes y económicas, con precios que van desde $10.000 hasta $20.000 por persona para disfrutar de actividades al aire, espacios verde y piletas, muy atractivas para disfrutar durante olas de calor y vacaciones familiares.

Cuatro clubes para disfrutar de las vacaciones de verano 2026

Club Atlético Banfield

Campus de verano del Club Atlético Banfield. Foto: Instagram @campusbanfield_

A partir del viernes 2 de enero, el Campo de Deportes de Banfield ubicado en Camino de Cintura y Zuviría, Luis Guillón abrirá sus puertas para disfrutar de la temporada de verano al aire libre. A continuación, las categorías y los precios.

Socios

Lunes a viernes (hábiles) : gratis con cuota al día

Sábados, domingos y feriados: menor: $10.000; mayor: $13.000; grupo familiar: $28.000

No socios

Menor : $14.000 (hábiles); $16.000 (fines de semana y feriados)

Mayor : $17.000 (hábiles); $20.000 (fines de semana y feriados)

Grupo familiar: $37.000 (hábiles); $45.000 (fines de semana y feriados)

Club Comunicaciones

Los no socios deben pagar el ingreso al Club y el ingreso al Natatorio. Foto: Unsplash.

El Club Comunicaciones abre de martes a domingos de 09:00 a 20:00. Los no socios deben pagar el ingreso al Club y el ingreso al Natatorio. A continuación, los precios diarios para el ingreso a las piletas para particulares.

Socios mayores y menores : $10.000

Socios con descuento (entrada ejecutiva / socios jubilados / socios con C.U.D.): $7.000

Combo 4 socios pileta : $30.000

No socios mayores y menore s: $14.000

Combo 4 no socios pileta : $42.000

No socios mayores y menores con descuento (convenios y no socios con C.U.D.): $10.000

Convenio Sport Club: $5.000

Parque Norte

El parque recreativo del Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra ubicado en la Costanera Norte, y puede ingresar tanto socios como particulares. Los espacios verdes y las piletas están abiertos de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 y los sábados, domingos y feriados de 08:30 a 20:00.

El parque recreativo del Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra ubicado en la Costanera Norte. Foto: Unsplash.

Para afiliados, el ingreso al predio es gratuito y con tarifas preferenciales en el acceso a pileta y alquiler de canchas deportivas. En el caso de particulares menores (hasta 11 años), las tarifas van desde $10.000 para el acceso al parque en días hábiles con pileta y $12.000 el fin de semana. Para los mayores de esa edad los precios rondan entre $16.000 y $20.000. También, hay promociones por grupo familiar.

Parque Ribera Sur

Se encuentra ubicado en Lugano y es ideal pasar el día bajo los árboles. Cuenta con canchas de fútbol, mesas, parrillas y piletas. El parque está abierto de martes a domingo de 09:00 a 19:00.

Las tarifas de ingreso al parque y pileta de martes a viernes cuestan $9.000 para menores de 11 años y jubilados y $12.000 desde los 12 años. En tanto los sábados, domingos y feriados, cuestan $10.000 y $18.000, respectivamente.