Ola de calor en CABA: dónde están y cómo funcionan los refugios climáticos gratuitos para protegerse de las altas temperaturas

El Gobierno porteño dispuso 82 refugios climáticos abiertos al público, donde los ciudadanos pueden protegerse y descansar.

Refugios climáticos en CABA. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Una nueva ola de calor azota al Área Metropolitana de Buenos Aires, como a otras tantas regiones del país. Es por ello que encontrar lugares que sirvan de refugio para las altas temperaturas se vuelve crucial para mantenerse frescos y, sobre todo, seguros.

Además de las recomendaciones de los expertos en cuanto al consumo de agua, evitar ciertos alimentos, el uso de ropa clara y protector solar como puntos fundamentales, son algunas de las medidas que se pueden tomar para protegerse del calor extremo y evitar un golpe de calor. Sin embargo, un lugar fresco puede ser el mejor aliado.

Por esto, el Gobierno porteño dispuso 82 refugios climáticos abiertos al público, donde los ciudadanos pueden protegerse y descansar.

Calor, verano, ola de calor. Foto: Freepik

Ante el alerta por altas temperaturas, la Ciudad también reforzó todos los equipos de emergencias como SAME, Bomberos y Defensa Civil para reducir riesgos y asistir a los vecinos. Además, habrá también guardias preventivas por cortes de suministro eléctrico en puntos críticos mediante el uso de generadores propios.

¿Cuáles son los mejores lugares para protegerse de las altas temperaturas?

El mapa de todos los refugios puede chequearse en la web del Gobierno o a través de Boti, el chat de la Ciudad: 11-5050-0147. Sin embargo, algunos de los lugares son la Usina del Arte y el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373).

Además, hay refugios al aire libre que tienen mucha sombra, como por ejemplo el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) o el Ecoparque (Av. Sarmiento 2601).

El plan de refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires está en funcionamiento desde hace dos años y surgió como respuesta a las intensas olas de calor. El primer espacio elegido con este objetivo fue el Jardín Botánico, y con el paso del tiempo la iniciativa se amplió hasta alcanzar, en la actualidad, un total de 82 puntos disponibles.

Estos espacios están pensados como zonas de pausa y alivio, pero no cuentan con atención médica. Por ese motivo, si una persona presenta síntomas como mareos, debilidad o malestar general, se aconseja dirigirse al centro de salud más cercano o solicitar ayuda médica de inmediato.

Calor, verano, ola de calor. Foto: Freepik

Año Nuevo bajo una ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo llega el alivio después de celebrar con 40 grados

Luego de una Navidad en la que el calor fue sofocante en la Ciudad de Buenos Aires, se viene un Año Nuevo con temperaturas aún más altas. La ola de calor que acecha a la Capital Federal y los alrededores se prolongará durante toda la semana, con marcas que rozarán los 40 grados el miércoles.

Por lo tanto, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores se podrá cenar a la espera del Año Nuevo con la tradicional mesa afuera. De todas maneras, habrá que tener mucho cuidado con llevar a cabo actividades al aire libre y cuidar mucho a los adultos mayores y a los bebés de los golpes de calor, además de mantenerlos hidratados.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar el consumo de agua y evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00. Asimismo, se solicita un uso responsable de la energía eléctrica para evitar cortes en la red de media tensión.

Después de los festejos por la llegada de 2026, cederán un poco las marcas térmicas, pero no será suficiente para que el clima agobiante se vaya, ya que se ubicarán en los 30 grados.

Ola de calor en CABA. Foto: SMN

El clima para la última semana de diciembre y los primeros días de enero