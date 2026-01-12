Misiones tiene un paso de fauna en una de sus rutas. Foto: NA

Para esta temporada de verano 2026, la provincia de Misiones abre sus puertas con una propuesta que la distingue en el mapa turístico argentino: selva nativa, saltos de agua, ríos caudalosos y una biodiversidad incomparable. La provincia invita a reconectar con la naturaleza en su estado más puro, ofreciendo experiencias que combinan descanso, aventura y contemplación.

El paisaje misionero está marcado por el verde intenso de la selva y el pulso constante del agua. Cascadas escondidas, balnearios naturales y arroyos cristalinos se convierten en refugios ideales para quienes buscan escapar del calor urbano y vivir unas vacaciones diferentes.

Compromiso con la conservación

Este patrimonio natural no es casualidad. Misiones sostiene desde hace años políticas públicas exigentes para conservar la flora, la fauna y la biodiversidad.

Con áreas protegidas, normas ambientales estrictas y un modelo de desarrollo que equilibra turismo, producción y cuidado del ambiente, visitar la provincia implica ser parte de un compromiso colectivo con la selva paranaense, uno de los ecosistemas más valiosos del país.

Saltos del Moconá, Misiones. Foto: NA.

Imperdibles de norte a sur

De sur a norte, Misiones despliega un abanico de rincones turísticos que sorprenden en cada visita:

Saltos del Moconá : cascadas longitudinales únicas en el mundo, sobre el río Uruguay.

: cascadas longitudinales únicas en el mundo, sobre el río Uruguay. Salto Encantado : parque provincial con senderos selváticos y miradores naturales.

: parque provincial con senderos selváticos y miradores naturales. Balnearios sobre los ríos Paraná y Uruguay : espacios para disfrutar en familia y descansar en contacto con el agua.

: espacios para disfrutar en familia y descansar en contacto con el agua. Cataratas del Iguazú: maravilla natural reconocida mundialmente, siempre vigente en el circuito turístico.

A estos destinos consolidados se suman rincones menos conocidos que ofrecen tranquilidad y experiencias auténticas:

Norte

Minas de Wanda : túneles y galerías donde se extraen ágatas, amatistas y cuarzos.

: túneles y galerías donde se extraen ágatas, amatistas y cuarzos. Salto Küppers (Eldorado): cascada principal sobre el arroyo Patycuá y el Salto Guabiroba, rodeados de selva.

Alto Uruguay

Camping y Salto La Fortalecita (San Pedro) : salto natural con camping y cabañas.

: salto natural con camping y cabañas. Salto Rosa Mística (San Vicente) : agreste y de acceso rústico, ideal para aventureros.

: agreste y de acceso rústico, ideal para aventureros. Puerto Do Mario (El Soberbio): camping a orillas del río Uruguay, perfecto para pesca y relax.

Centro

Saltos del Tabay (Jardín América) : parque municipal con cascadas y servicios turísticos.

: parque municipal con cascadas y servicios turísticos. Gruta India (Garuhapé) : cueva milenaria con salto de agua y pileta natural.

: cueva milenaria con salto de agua y pileta natural. Salto Cuña Pirú (Ruiz de Montoya): integrado a un camping con espacios verdes.

Sur

Salto Paca (Panambí) : caída de agua de gran altura con mirador.

: caída de agua de gran altura con mirador. Salto Carpess (San Javier) : cascada con predio equipado para familias.

: cascada con predio equipado para familias. Parque Provincial Cañadón de Profundidad: reserva cercana a Posadas, ideal para avistaje de aves.

Este verano en Misiones te espera un refugio natural con ríos caudalosos y una biodiversidad sin igual.

Alojamiento y servicios

La provincia ofrece una amplia gama de alojamientos: campings, cabañas, hosterías, lodges y complejos turísticos.

Muchos se encuentran en entornos privilegiados, a metros de saltos o reservas naturales. La información actualizada sobre alojamientos habilitados está disponible en el sitio oficial de turismo.

Viajar con responsabilidad

Las rutas misioneras son sinuosas y atraviesan paisajes de gran belleza. Se recomienda respetar la señalización y las velocidades máximas, reducir la velocidad en zonas urbanas y conducir con atención.

Fauna silvestre : es habitual el cruce de animales, especialmente de noche.

: es habitual el cruce de animales, especialmente de noche. Clima húmedo y lluvioso : exige aumentar la distancia de frenado.

: exige aumentar la distancia de frenado. Ley de alcohol cero : vigente en toda la provincia para garantizar seguridad vial.

: vigente en toda la provincia para garantizar seguridad vial. Buenas prácticas: usar cinturón de seguridad, no arrojar residuos y contratar prestadores habilitados.

Con su combinación de naturaleza exuberante, cultura viva y producción local, Misiones se presenta este verano como un destino que lo tiene todo: descanso, aventura, identidad y paisajes que sorprenden en cada rincón. Una invitación abierta a descubrir la provincia desde sus caminos, sus saltos y su selva, disfrutando con responsabilidad y respeto por el entorno.