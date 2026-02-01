Dique Cabra Corral, Salta. Foto: Instagram @turismoensalta

Durante el verano, en Argentina, muchas personas aprovechan para tomarse unos días de descanso y escapar del calor. En ese contexto, el turismo suele inclinarse por destinos que ofrecen espacios naturales ideales para refrescarse y disfrutar de las altas temperaturas. En el norte del país, donde el termómetro suele subir con más intensidad, existen paisajes únicos que combinan naturaleza, agua y actividades al aire libre.

Un paisaje soñado en el norte argentino

El Dique Cabra Corral se encuentra en el sur de la provincia de Salta, dentro del Valle de Lerma, sobre el curso de los ríos Guachipas y Rosario. Está ubicado a unos 65 kilómetros de la ciudad de Salta y se emplaza en una zona de sierras bajas y espacios abiertos, lo que facilita el acceso y la orientación para quienes lo visitan por primera vez.

Qué hacer en el Dique Cabra Corral

El gran espejo de agua es el principal atractivo del lugar y permite realizar múltiples actividades acuáticas. Entre las opciones más elegidas se destacan los paseos en catamarán y lancha, así como la práctica de deportes como kayak, windsurf y esquí acuático, ideales para disfrutar durante la temporada de verano.

Para quienes buscan propuestas más intensas, el destino también ofrece experiencias de aventura. Se pueden realizar saltos de bungee jumping desde el puente del dique, tirolesa y zipline sobre el agua, todas actividades organizadas por operadores habilitados que trabajan especialmente en los meses de mayor afluencia turística.

Además, el embalse es un punto muy elegido para la pesca deportiva, con presencia de especies como pejerrey y bagre. También se organizan excursiones a sectores cercanos como la Bahía de Ablomé y la Quebrada de los Cóndores, combinando paisajes naturales con recorridos guiados.

Cómo llegar al Dique Cabra Corral

Desde la ciudad de Salta, se accede por la Ruta Nacional 68 en sentido sur, en un trayecto de aproximadamente 65 kilómetros. El camino se encuentra completamente asfaltado y bien señalizado, lo que permite llegar en vehículo particular de manera sencilla y segura.

Quienes optan por el transporte público pueden tomar colectivos que unen Salta con la localidad de Coronel Moldes. Desde allí, el último tramo hasta el dique se completa en taxi o remís, una alternativa frecuente para los visitantes que no cuentan con auto propio.