Chichilo en Mar del Plata Foto: Instagram @chichilorestaurant

El verano en Mar del Plata está más encendido que nunca y, como cada temporada, el restaurante Chichilo vuelve a instalarse como una de las paradas clásicas del Puerto. En un febrero con mucho movimiento turístico, este local histórico mantiene su fórmula imbatible: porciones abundantes, precios claros y una carta centrada en pescados y mariscos frescos. Su ubicación estratégica dentro del corazón portuario y su estilo tradicional lo convierten en un punto fijo para quienes buscan una comida rendidora con sabor a mar.

Chichilo en Mar del Plata Foto: Instagram @chichilorestaurant

Un clásico del verano con precios al alcance

Para este mes, Chichilo exhibe en su cartelería varias opciones que ayudan a planificar el gasto familiar sin sorpresas. Una de las propuestas más elegidas es la Promo “Pesca del día”, que por $48.000 incluye un plato de pescado fresco, guarnición, bebida y dos bochas de helado de postre. Esta alternativa se volvió especialmente popular entre quienes buscan una comida completa, abundante y a precio cerrado.

El restaurante también mantiene su tradición de platos para compartir, una característica que lo distingue desde hace décadas. La emblemática Picada para 5 personas, que combina fritura de mar, una tabla de mariscos y dos jarras de vino o bebidas, cuesta $95.000. La abundancia de las porciones hace que muchos grupos de turistas y familias la elijan como una opción económica sin resignar calidad ni cantidad.

Chichilo en Mar del Plata Foto: Instagram @chichilorestaurant

Descuentos y beneficios bancarios que alivian el bolsillo

Además de sus precios competitivos, Chichilo apuesta fuerte a los descuentos con distintas entidades bancarias y billeteras virtuales, algo que se volvió clave en la temporada. Entre los beneficios disponibles se encuentran:

30% de ahorro con Favacard ,

30% con Naranja X (válido los viernes y sábados),

25% de descuento con Cuenta DNI ,

20% pagando con Modo BNA ,

10% de rebaja para pagos en efectivo.

Este abanico de promociones convierte a Chichilo en una alternativa sumamente atractiva dentro del polo gastronómico del Puerto, especialmente para grupos numerosos o familias que buscan maximizar su presupuesto.

Chichilo Mar del Plata. Foto: Chichilo.

Un restaurante con historia y presencia permanente

La relevancia de Chichilo no se explica solo por su menú. Se trata de un restaurante con más de siete décadas de historia en la zona portuaria, un “clásico de clásicos” que forma parte del ADN gastronómico de Mar del Plata. Otros medios destacan que su propuesta de pescados y mariscos frescos, especialmente rabas, paellas, cazuelas y frituras, continúa atrayendo a miles de visitantes cada temporada.

Incluso fuera del verano, Chichilo sigue siendo recomendado por la calidad de sus platos, su ambiente familiar y su estilo simple pero contundente. La combinación de tradición, abundancia y ubicación privilegiada lo mantiene vigente a pesar del paso del tiempo.

Chichilo llega a febrero 2026 con propuestas que apuntan a todos los públicos: platos completos a precio cerrado, opciones para compartir, variedad de pescados frescos y una batería de descuentos que alivia cualquier presupuesto. Su capacidad para ofrecer buena comida en un entorno clásico y auténtico explica por qué sigue siendo una parada obligada para quienes pasan por el Puerto marplatense.