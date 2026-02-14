Cerro Colorado, Córdoba. Foto: cordobaturismo.gov.ar

En el norte de la provincia de Córdoba se encuentran destinos que conservan una identidad marcada por la cultura, historia y naturaleza. Entre ellos, se destaca Cerro Colorado, una formación natural y, al mismo tiempo, una pequeña localidad que mantiene vivas las tradiciones del interior cordobés.

Cerro Colorado está ubicado a unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta Jesús María y luego continuar por la Ruta Provincial 21, que conduce directamente al destino.

Foto: cordobaturismo.gov.ar

El camino es totalmente transitable y permite apreciar el cambio progresivo del paisaje serrano. Además, su cercanía con otras localidades turísticas como Jesús María, San José de la Dormida y Villa del Totoral facilita la combinación de recorridos culturales y gastronómicos por la región.

El paisaje está dominado por el cerro, cuyas laderas rojizas, formadas por la erosión natural, se integran con quebradas suaves y vegetación autóctona. Según la época del año, el entorno ofrece una paleta de colores que va del verde al ocre, creando un característico escenario del norte cordobés.

Foto: cordobaturismo.gov.ar

Senderos naturales y miradores permiten recorrer el área y disfrutar de vistas panorámicas. El lugar es ideal para caminatas tranquilas, fotografía y observación del entorno, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando el silencio y la luz realzan el paisaje.

Los motivos turísticos para visitar Cerro Colorado en Córdoba

Uno de los principales atractivos de Cerro Colorado son sus pinturas rupestres, realizadas por pueblos originarios y visibles en las paredes del cerro. Este conjunto es uno de los más importantes del país y convierte al sitio en un verdadero museo a cielo abierto.

Foto: cordobaturismo.gov.ar

Entre los recorridos más visitados se encuentra el sendero Los Jotes, un camino señalizado que atraviesa el paisaje serrano y ofrece puntos de interpretación cultural y natural, además de vistas abiertas del entorno.

El arroyo Los Molles y el río Los Tártagos aportan frescura al paisaje. Sus aguas acompañan el recorrido y ofrecen espacios propicios para el descanso, esparcimiento y el contacto directo con la naturaleza, especialmente durante los meses de verano.

Foto: cordobaturismo.gov.ar

En temporada estival, el destino propone actividades como avistaje de aves, caminatas guiadas, senderismo y visitas culturales, con una oferta pensada para un turismo familiar y tranquilo.

La propuesta cultural se completa con la Reserva Cultural, donde se encuentran el Museo Atahualpa Yupanqui y el Museo Arqueológico, espacios clave para conocer el arte, la historia e identidad de Cerro Colorado.