Villa Traful, Neuquén. Foto: argentina.gob.ar

Entre montañas imponentes, bosques cerrados y uno de los lagos más transparentes de la Patagonia aparece Villa Traful, un rincón que parece detenido en el tiempo. Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, esta pequeña aldea neuquina, de casi mil habitantes, es elegida por los jubilados y turistas que buscan naturaleza en estado puro y tranquilidad absoluta.

Villa Traful es considerada “la joya escondida de la Patagonia”, ya que es menos masiva que destinos cercanos como San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de los Andes.

Villa Traful, Neuquén. Foto: argentina.gob.ar

Su parecido con Les Angles, un pintoresco pueblo de la región de Occitania, le valió la comparación con los Pirineos. Ambos comparten postales similares: un lago rodeado de montañas y bosques de coníferas. En el caso francés, se trata del Lago de Matemale; en la Patagonia, el protagonista es el Lago Traful.

Además, las dos localidades exhiben una arquitectura típica de montaña, con casas de piedra y madera, techos a dos aguas y una estética que combina rusticidad y calidez.

Villa Traful, Neuquén. Foto: argentina.gob.ar

Qué actividades se pueden hacer en Villa Traful y cómo llegar

En Villa Traful se puede practicar senderismo, trekking, pesca y deportes acuáticos durante el verano, en un entorno ideal para desconectarse del ruido de las grandes ciudades y disfrutar de la armonía del paisaje.

Llegar hasta allí es parte de la experiencia. En vehículo se puede ir desde San Carlos de Bariloche, tomar la Ruta Nacional 237 hasta el empalme con la Ruta Provincial 65, a la altura de Confluencia, y después son aproximadamente 35 kilómetros de ripio hasta el pueblo.

Villa Traful, Neuquén. Foto: argentina.gob.ar

Otra opción es salir desde Villa La Angostura o San Martín de los Andes por la Ruta Nacional 40, conocida como el Camino de los Siete Lagos. En ambos casos hay que tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 65 y continuar por un tramo de ripio hasta llegar a destino.

Es importante tener en cuenta que los últimos kilómetros no están asfaltados, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en días de lluvia. Además, conviene cargar combustible antes de ingresar, ya que los servicios en la zona son limitados.

Para quienes viajan desde lejos, el aeropuerto más cercano es el de Bariloche. Desde allí se puede alquilar un auto o combinar con transporte hacia las localidades cercanas y luego continuar por ruta hasta Villa Traful.