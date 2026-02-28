No hace falta viajar en auto, solo hay que tener la SUBE cargada:

Se puede hacer turismo sin la necesidad de contar con un auto. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Existen alternativas para hacer turismo de cercanía sin la necesidad de contar con un auto: solo es preciso tener la tarjeta SUBE cargada y muchas ganas de pasar buenos momentos.

Este verano, el turismo de cercanía se consolida como una de las principales tendencias entre quienes buscan descansar, comer bien y cambiar de aire sin gastar de más en combustible o pasajes de larga distancia.

A menos de 100 kilómetros del Obelisco, existen múltiples destinos accesibles en tren o colectivo que permiten disfrutar escapadas de uno o dos días cuidando el bolsillo.

10 destinos turísticos a los que se puede llegar rápido y sin auto

Hay al menos 10 destinos turísticos en las cercanías a la Ciudad de Buenos Aires a los que se puede acceder de forma sencilla y sin tener que gastar de más en combustible. Esto se da gracias a la posibilidad de la buena conectividad con la que cuenta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de ellos es el Delta de Tigre: a menos de una hora desde Retiro, ofrece paseos por el río, ferias, gastronomía y naturaleza. El Mercado de Frutos, el Paseo Victorica y las lanchas colectivas son postales obligadas para quienes buscan una experiencia distinta sin alejarse demasiado.

El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

En la zona norte, San Isidro combina historia, río y espacios verdes. Su casco histórico, la Catedral neogótica y el paseo costero invitan a caminatas tranquilas o picnics frente al Río de la Plata, con acceso directo en tren o colectivo.

Para quienes prefieren el perfil rural y gastronómico, Uribelarrea, en Cañuelas, se posiciona como uno de los polos más buscados. Antiguos almacenes de campo, picadas artesanales y restaurantes de cocina criolla convierten al pueblo en un plan ideal para almorzar y pasar la tarde.

La Plata, por su parte, es una opción versátil, especialmente para familias. La Catedral, el Museo de Ciencias Naturales y la República de los Niños -en la vecina Gonnet- ofrecen actividades culturales y recreativas para todas las edades, con excelente conexión desde Constitución.

El encanto ferroviario de Carlos Keen, cerca de Luján, atrae a quienes buscan tranquilidad y buena comida. Restaurantes de campo y ferias artesanales funcionan alrededor de la antigua estación recuperada, manteniendo viva la identidad del pueblo.

Carlos Keen. Foto: NA.

La ciudad de Luján suma fe, historia y espacios verdes. La Basílica, los museos y la ribera del río permiten armar una visita completa en el día, con múltiples opciones de transporte público.

Más bohemia y gourmet, Ingeniero Maschwitz destaca por sus mercados, locales de diseño y propuestas gastronómicas entre calles arboladas, mientras que San Vicente combina naturaleza con historia política, gracias a su laguna y la Quinta 17 de Octubre.

Para los amantes del aire libre, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Campana, ofrece senderos y biodiversidad única muy cerca de la ciudad. Finalmente, Lobos, al límite del radio de 100 kilómetros, completa la lista con su laguna, pesca y casco histórico.

Opciones sobran: solo hace falta cargar la SUBE y elegir destino.