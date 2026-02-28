Canal 26
sábado, 28 de febrero de 2026, 11:20
Se puede hacer turismo sin la necesidad de contar con un auto.
Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Existen alternativas para hacer turismo de cercanía sin la necesidad de contar con un auto: solo es preciso tener la tarjeta SUBE cargada y muchas ganas de pasar buenos momentos.

Este verano, el turismo de cercanía se consolida como una de las principales tendencias entre quienes buscan descansar, comer bien y cambiar de aire sin gastar de más en combustible o pasajes de larga distancia.

A menos de 100 kilómetros del Obelisco, existen múltiples destinos accesibles en tren o colectivo que permiten disfrutar escapadas de uno o dos días cuidando el bolsillo.

10 destinos turísticos a los que se puede llegar rápido y sin auto

Hay al menos 10 destinos turísticos en las cercanías a la Ciudad de Buenos Aires a los que se puede acceder de forma sencilla y sin tener que gastar de más en combustible. Esto se da gracias a la posibilidad de la buena conectividad con la que cuenta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Uno de ellos es el Delta de Tigre: a menos de una hora desde Retiro, ofrece paseos por el río, ferias, gastronomía y naturaleza. El Mercado de Frutos, el Paseo Victorica y las lanchas colectivas son postales obligadas para quienes buscan una experiencia distinta sin alejarse demasiado.

Puerto de Frutos. Foto Municipio de Tigre.
El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

En la zona norte, San Isidro combina historia, río y espacios verdes. Su casco histórico, la Catedral neogótica y el paseo costero invitan a caminatas tranquilas o picnics frente al Río de la Plata, con acceso directo en tren o colectivo.

Para quienes prefieren el perfil rural y gastronómico, Uribelarrea, en Cañuelas, se posiciona como uno de los polos más buscados. Antiguos almacenes de campo, picadas artesanales y restaurantes de cocina criolla convierten al pueblo en un plan ideal para almorzar y pasar la tarde.

La Plata, por su parte, es una opción versátil, especialmente para familias. La Catedral, el Museo de Ciencias Naturales y la República de los Niños -en la vecina Gonnet- ofrecen actividades culturales y recreativas para todas las edades, con excelente conexión desde Constitución.

El encanto ferroviario de Carlos Keen, cerca de Luján, atrae a quienes buscan tranquilidad y buena comida. Restaurantes de campo y ferias artesanales funcionan alrededor de la antigua estación recuperada, manteniendo viva la identidad del pueblo.

Carlos Keen. Foto NA
Carlos Keen. Foto: NA.

La ciudad de Luján suma fe, historia y espacios verdes. La Basílica, los museos y la ribera del río permiten armar una visita completa en el día, con múltiples opciones de transporte público.

Más bohemia y gourmet, Ingeniero Maschwitz destaca por sus mercados, locales de diseño y propuestas gastronómicas entre calles arboladas, mientras que San Vicente combina naturaleza con historia política, gracias a su laguna y la Quinta 17 de Octubre.

Para los amantes del aire libre, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Campana, ofrece senderos y biodiversidad única muy cerca de la ciudad. Finalmente, Lobos, al límite del radio de 100 kilómetros, completa la lista con su laguna, pesca y casco histórico.

Opciones sobran: solo hace falta cargar la SUBE y elegir destino.