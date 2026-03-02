Parque termal Foto: Foto generada con IA

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas del Salado, ubicadas en General Belgrano, se posicionan como uno de los destinos más buscados por quienes necesitan una escapada rápida para renovarse. Con aguas mineralizadas que alcanzan temperaturas promedio de entre 34 °C y 40 °C, el complejo ofrece una experiencia terapéutica ideal para reducir tensiones, mejorar la circulación y recuperar energía. Estas termas surgen de una perforación profunda y poseen una alta concentración de minerales como sodio, calcio y magnesio, elementos clave para aliviar dolencias musculares y contribuir al bienestar general.

Además de sus propiedades curativas, el entorno natural potencia aún más la experiencia: las termas se encuentran junto al río Salado, rodeadas de vegetación y espacios ideales para caminar, tomar sol o simplemente desconectar. Este ambiente sereno convierte al destino en un refugio perfecto para quienes buscan bajar el ritmo sin recorrer largas distancias.

Termas del Salado: ¿Cuáles son los atractivos de este hermoso destino de General Belgrano?

El complejo ofrece una combinación de infraestructura moderna y naturaleza. Cuenta con un total de seis piletas, entre piscinas cubiertas, semicubiertas y exteriores, cada una con diferentes temperaturas para que los visitantes puedan alternarlas según su preferencia. En temporada cálida, se suman dos piletas de agua fría para uso recreativo, ampliando las opciones para todas las edades.

Las aguas emergen a temperaturas cercanas a los 41 °C, directamente de un acuífero profundo con alta mineralización, lo que potencia sus efectos terapéuticos. Estas propiedades e incluso la profundidad de extracción están respaldadas por informes turísticos oficiales del municipio y del complejo.

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

El predio tiene una capacidad aproximada para 600 personas y dispone de comodidades como:

Vestuarios amplios y calefaccionados

Zonas de descanso y quinchos

Spa con masajes, fangoterapia y tratamientos corporales

Guardavidas y seguridad permanente

Sector para bebés y áreas recreativas familiares

Además, el entorno del río invita a realizar actividades como caminatas, pesca, paseos en bicicleta o simplemente descansar en la naturaleza.

General Belgrano también complementa la oferta turística con su tranquilidad, su bosque encantado y una gastronomía típica que convierte la escapada en un plan completo.

Termas del Salado. Foto: Instagram/ termasdelsalado.

¿Cómo llegar a Termas del Salado desde CABA?

Llegar es sencillo y rápido, lo que vuelve este destino aún más atractivo para escapadas cortas.

En auto

Podés tomar dos rutas principales:

Ruta recomendada (RP 29 vía Brandsen)

Autopista Buenos Aires–La Plata

Conexión con RP 2

Desvío por RP 215 hacia Brandsen

Continuación por RP 29 hasta General Belgrano

Este camino abarca unos 156 a 162 km según el punto de partida y suele ser el más directo para quienes salen desde la zona sur o este de CABA.

Ruta alternativa (RP 41 vía Monte)

Autopista Ezeiza–Cañuelas

Ruta Nacional 3 hasta San Miguel del Monte

Empalme con RP 41 hacia General Belgrano

Ideal si buscás evitar tránsito en la zona de La Plata.

En micro

Desde la Terminal de Retiro operan empresas como Cóndor Estrella y Platabus, con viajes que duran alrededor de dos horas y media.