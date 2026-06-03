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Experiencia BA Edición Mundial 2026: con entrada gratis, música y food trucks, es el plan ideal para este fin de semana en CABA

La Ciudad de Buenos Aires celebrará una edición especial de Experiencia BA inspirada en el Mundial y en las ganas de alentar a la “Scaloneta”. El evento contará con propuestas para todas las edades, actividades recreativas y un show de cierre de La Mosca. Todos los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 12:00
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El evento gratuito reunirá propuestas gastronómicas, música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.
El evento gratuito reunirá propuestas gastronómicas, música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia. Foto: Buenos Vecinos BA.
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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada llena de entretenimiento, gastronomía y pasión futbolera con una nueva edición de Experiencia BA, que este año estará inspirada en el Mundial de Fútbol 2026 y en las ganas de alentar a la Selección Argentina.

El evento, con entrada libre y gratuita, se realizará el próximo sábado 6 de junio en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital argentina y ofrecerá actividades para toda la familia, espectáculos en vivo y propuestas gastronómicas para disfrutar durante toda la tarde y la noche.

La Mosca será la encargada del cierre de la jornada con la interpretación de "Muchachos", el himno de la Selección Argentina campeona del mundo. Foto: Instagram / buenosairesturismo.

¿Qué es Experiencia BA edición Mundialista?

Experiencia BA es un festival gratuito que reúne algunas de las propuestas gastronómicas más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires junto con espectáculos musicales, actividades recreativas y experiencias interactivas para todas las edades.

En esta ocasión, el evento tendrá una temática especial vinculada al Mundial 2026, con una programación diseñada para rendir homenaje a la pasión que despierta este deporte en los argentinos.

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A lo largo de la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos espacios gastronómicos, participar de juegos y actividades recreativas y disfrutar de espectáculos especialmente preparados para la ocasión.

Uno de los momentos más esperados será el cierre musical a cargo de La Mosca, la banda responsable de interpretar “Muchachos”, la canción que se convirtió en un verdadero himno durante la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022.

El festival se desarrollará entre las 14:30 y las 22:30 horas. En caso de lluvia, la organización informó que el encuentro será reprogramado para el sábado 13 de junio.

¿Dónde será Experiencia BA 2026?

La cita tendrá lugar en el Parque Naciones Unidas, junto a la emblemática Floralis Genérica, uno de los monumentos más reconocidos de Buenos Aires.

Floralis Genérica. Foto: Buenos Aires Ciudad.
La Floralis Genérica será el escenario de una edición especial de Experiencia BA inspirada en el Mundial de Fútbol 2026. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta 2901, en el barrio de Recoleta, el predio cuenta con amplios espacios verdes y una ubicación estratégica que facilita el acceso tanto para residentes como para turistas.

La elección del lugar no es casual. La Floralis Genérica es uno de los puntos más visitados de la ciudad y suele ser escenario de eventos culturales, recreativos y artísticos de gran convocatoria.

Experiencia BA Edición Mundial: artistas, espectáculos y actividades para toda la familia

La programación artística comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la noche con propuestas para distintos públicos.

El cronograma de shows incluye:

  • 18:00 a 18:45 horas: Mateo Druetto.
  • 19:00 a 19:50 horas: Meme Bouquet.
  • 20:30 a 21:00 horas: espectáculo aéreo “La Pelota es Argentina”.
  • 21:30 a 22:30 horas: presentación de La Mosca.

Uno de los atractivos principales será el show de acrobacia aérea “La Pelota es Argentina”, una propuesta visual que transformará el cielo de Buenos Aires en un escenario para homenajear la historia y la pasión del fútbol nacional. Además de la programación musical, el público podrá disfrutar de múltiples actividades recreativas distribuidas en todo el predio.

Un show aéreo inspirado en la pasión futbolera argentina promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la celebración. Foto: GCBA.

Entre las propuestas se destacan:

  • Seis islas gastronómicas con opciones para todos los gustos.
  • Juegos y actividades interactivas.
  • Premios y sorteos.
  • Espacios para bailar.
  • Sectores de descanso y recreación.

La combinación de gastronomía, entretenimiento y espectáculos convierte a Experiencia BA Edición Mundial 2026 en una de las alternativas gratuitas más atractivas para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una propuesta pensada para todas las edades, el evento busca celebrar la cultura porteña y la pasión por el fútbol en un entorno al aire libre, con acceso libre y una programación que promete convocar a miles de personas.

TurismoCiudad de Buenos AiresMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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