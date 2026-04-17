Campeonato Federal de Ahumados en Costanera Norte este sábado. Foto: Prensa.

Llega a la ciudad de Buenos Aires la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados organizado por Ribs al Río junto a BA Gastronómica el sábado 18 de abril. Costanera Norte será la sede de este evento de 12 a 00 hs que se ha consolidado como el principal encuentro del BBQ en Argentina.

Campeonato Federal de Ahumados Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Las entradas incluyen seis porciones de tres costillas cada una, equivalente a un kilo de ribs, papas fritas crocantes, una bebida, un voto para elegir al ahumador favorito del certamen y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata.

Entre los jurados confirmados se encuentran Rodo Cámara, dueño de The Food Truck Store; Laucha, de Locos X el Asado; Tomás Weiss, fundador de Weiss Burgers, y Mara Ottado, jurado internacional certificado de la World Barbecue Association. Además, estarán evaluando Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga, fundadores de la marca. Al finalizar la jornada se entregarán dos distinciones: Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026, reconociendo tanto la evaluación técnica como el voto del público.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Qué incluye la entrada al Campeonato Federal de Ahumados

La propuesta está pensada para vivir el festival de manera cómoda y completa. Cada entrada incluye:

Seis porciones de tres costillas cada una , lo que equivale a un kilo de ribs ahumadas

Papas fritas crocantes

Una bebida a elección (agua, gaseosa o cerveza)

Un voto para elegir al ahumador favorito del certamen

Lugar asegurado con vista directa al Río de la Plata

Además, cada ticket corresponde a un turno de una hora, lo que permite recorrer el predio con tranquilidad, evitar aglomeraciones y disfrutar plenamente de cada stand, conversación con los ahumadores y degustación.

Una novedad exclusiva para esta edición

Como uno de los grandes atractivos de este año, quienes asistan al evento recibirán un sampling especial de Charquiqui, desarrollado exclusivamente para la ocasión. Se trata de una edición limitada llamada “Charquiqui x Ribs al Río”, elaborada a partir de una proteína secreta, ahumada, secada y condimentada especialmente para maridar con el espíritu del campeonato y potenciar la experiencia BBQ.

Esta colaboración refuerza el carácter artesanal y experimental del evento, que año a año suma propuestas originales para los fanáticos del ahumado.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Precio de la entrada y cómo conseguirla

Las entradas tienen un valor de $32.000 y deben adquirirse con anticipación a través de los canales oficiales de Ribs al Río. La organización por turnos permite una circulación más ordenada dentro del predio y una experiencia más disfrutable para todos los asistentes.

Los tickets están disponibles en el perfil oficial de Instagram de Ribs al Río y a través de su página web, hasta agotar cupos.

Un evento que no para de crecer

Los números de la edición anterior reflejan el impacto del campeonato: en 2025 se ahumaron más de 3 toneladas y media de ribs, se entregaron 500 kilos de papas fritas y asistieron 2.500 fanáticos del BBQ. El Premio del Jurado fue para Martín Saravia, de Ahumadero Mar Azul, mientras que el título de Mejor Ahumador Argentino 2025 quedó en manos de Lucas Capra, de Seco y Humo, de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Con estos antecedentes, la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados se perfila como una cita imperdible para quienes aman la carne, el fuego y las experiencias gastronómicas al aire libre en Buenos Aires.