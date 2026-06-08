Los pueblos peatonales de Argentina que parecen detenidos en el tiempo: historia, encanto y cómo llegar a tres joyas únicas

La Carolina Foto: Agencia San Luis

En un país donde muchos destinos se cuentan por paisajes imponentes, hay otros que se recuerdan por algo todavía más raro: el silencio. En Argentina, algunos pueblos eligieron ponerle límite al auto para defender su identidad, su patrimonio histórico y una forma de viajar más lenta, más consciente y más cercana al entorno. Ese camino convirtió a lugares como La Cumbrecita, La Carolina e Iruya en postales vivas donde caminar no es solo una opción: es parte de la experiencia.

La historia de los pueblos peatonales en Argentina: por qué algunos destinos decidieron frenar el ruido

La idea de un pueblo peatonal en Argentina no nació como una moda turística, sino como una respuesta concreta a la necesidad de proteger el paisaje, ordenar la circulación y preservar cascos históricos o naturales frágiles. En los casos de La Cumbrecita y La Carolina, la peatonalización se presentó como una estrategia para cuidar calles angostas, construcciones tradicionales y una vida comunitaria que sería difícil de sostener con tránsito intenso. En el caso de Iruya, si bien la restricción responde también a su geografía extrema, caminar sus cuestas y callecitas es la forma más auténtica de entrar en su ritmo andino.

Además, la valorización internacional de los pueblos rurales reforzó esa tendencia. La Carolina, por ejemplo, fue distinguido por ONU Turismo en 2023 dentro de los Best Tourism Villages, un reconocimiento que premia a comunidades que conservan valores culturales y naturales, mientras promueven un turismo sostenible. Esa lógica explica por qué la peatonalización dejó de ser una rareza para convertirse en una marca de calidad y experiencia.

La Cumbrecita, el pueblo que abrió el camino peatonal en Argentina

Hablar de la historia de los pueblos peatonales en el país obliga a empezar por La Cumbrecita. En el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba, este destino nació en 1934, cuando Helmut Cabjolsky adquirió 500 hectáreas en una zona casi despoblada, sin caminos ni puentes. Con el tiempo, ese proyecto de refugio serrano se transformó en un pueblo de estética centroeuropea, rodeado de bosques, senderos, cascadas y construcciones alpinas. Hoy, es reconocido por la provincia y por su propio sitio oficial como el primer y también el único pueblo peatonal de la Argentina en sentido pleno.

La Cumbrecita Foto: lacumbrecita.gob

La peatonalización de La Cumbrecita no es un detalle decorativo: es el corazón de su identidad. El visitante deja el vehículo en la playa de estacionamiento de ingreso y sigue a pie. Esa decisión no solo ordenó el turismo; también ayudó a sostener la relación entre el casco urbano y el entorno natural, en un área declarada Reserva Natural de Uso Múltiple. Allí, la experiencia combina historia de pioneros, gastronomía centroeuropea, caminatas cortas y trekkings hacia rincones emblemáticos como Cascada Grande, La Olla o el Cerro Cristal.

Cómo llegar a La Cumbrecita

Desde Córdoba capital, La Cumbrecita está a unos 118/122 kilómetros, según la ruta elegida. La vía más mencionada por las fuentes turísticas es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano y, desde allí, continuar por la RP S273 hacia el acceso del pueblo. También hay opción de viaje en colectivo, generalmente en dos tramos: Córdoba–Villa General Belgrano y luego Villa General Belgrano–La Cumbrecita.

La Carolina, el antiguo pueblo minero que encontró en la peatonalización una nueva vida

Si La Cumbrecita es la pionera, La Carolina representa una nueva etapa de esta historia. Enclavado en las sierras de San Luis, este pueblo conserva un pasado marcado por la fiebre del oro. Fuentes oficiales y provinciales lo ubican como una villa minera fundada en 1792, con huellas que todavía sobreviven en sus casas de piedra, sus calles empedradas, la vieja mina y los relatos de buscadores de oro que definieron la identidad del lugar. Hoy, la memoria minera convive con su perfil turístico y cultural.

La Carolina, uno de los pueblos más hermosos. Foto: agenciasanluis

La decisión de convertirlo en pueblo turístico y peatonal llegó para proteger precisamente eso: su pequeña escala, su tranquilidad y su patrimonio. La medida impulsa recorridos a pie o en bicicleta, reduce el ruido y permite una relación más directa entre visitante y comunidad. En un lugar de apenas unos pocos cientos de habitantes, esa transformación mejoró la experiencia turística y reforzó su posicionamiento como destino rural auténtico, además de conectarlo con el prestigio internacional de los Best Tourism Villages.

Entre sus grandes atractivos aparecen la mina de oro, la posibilidad de revivir el bateo en el río Amarillo, el Museo de la Poesía dedicado a Juan Crisóstomo Lafinur y la cercanía a la Gruta de Inti Huasi, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Esa mezcla entre pasado minero, paisaje serrano y caminatas lentas explica por qué La Carolina se volvió uno de los casos más interesantes del turismo peatonal argentino.

Cómo llegar a La Carolina

La Carolina está a unos 81/86 kilómetros de la ciudad de San Luis, dependiendo de la referencia consultada. El acceso más habitual es por la Ruta Provincial 9, un camino pavimentado que asciende por las sierras y ofrece un recorrido visualmente atractivo. En temporada alta y fines de semana, la dinámica peatonal puede implicar que los autos queden en el ingreso al pueblo para continuar el recorrido caminando.

Iruya, el pueblo colgado de la montaña donde caminar es parte de la historia

Aunque su caso tiene una lógica distinta, Iruya merece un lugar central en cualquier recorrido sobre pueblos peatonales argentinos. Ubicado en el norte de Salta, dentro del área de Yungas protegida por la Unesco, este pueblo fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1995 y mantiene una fisonomía que parece suspendida entre cerros. Sus calles angostas, empedradas y empinadas, junto a sus casas de adobe y piedra, hacen que caminar sea mucho más que una necesidad práctica: es la única forma de entender su historia y su espiritualidad.

Iruya Foto: Wikipedia

La gran referencia histórica de Iruya es la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, fundada hacia 1753, que funciona como postal e hito cultural del pueblo. Pero Iruya no se explica solo por sus construcciones: también por sus fiestas religiosas, sus ferias, su identidad andina y la sensación de estar en un rincón donde el tiempo no corre con la misma velocidad que en otros destinos del país. Allí, la peatonalidad no fue un proyecto urbano formal como en La Cumbrecita o La Carolina; fue, en buena medida, una consecuencia natural de su geografía y de su forma histórica de habitar la montaña.

Cómo llegar a Iruya

Iruya está a unos 307/315 kilómetros de la ciudad de Salta, pero su acceso más común se hace desde Humahuaca, en Jujuy. El trayecto habitual combina la Ruta Nacional 9 con la Ruta Provincial 13, en un tramo donde el asfalto da paso al camino de tierra y cruces de río. Por eso, muchas guías recomiendan hacerlo en transporte local o vehículos aptos para ese terreno. Esa dificultad, lejos de jugar en contra, es parte del aura del destino: llegar a Iruya sigue siendo una experiencia en sí misma.