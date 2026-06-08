Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Los pueblos peatonales de Argentina que parecen detenidos en el tiempo: historia, encanto y cómo llegar a tres joyas únicas

Entre minas de oro, calles alpinas y caminos colgados de la montaña, estos tres pueblos argentinos eligieron dejar a los autos afuera y conservar su esencia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 12:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Carolina
La Carolina Foto: Agencia San Luis
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un país donde muchos destinos se cuentan por paisajes imponentes, hay otros que se recuerdan por algo todavía más raro: el silencio. En Argentina, algunos pueblos eligieron ponerle límite al auto para defender su identidad, su patrimonio histórico y una forma de viajar más lenta, más consciente y más cercana al entorno. Ese camino convirtió a lugares como La Cumbrecita, La Carolina e Iruya en postales vivas donde caminar no es solo una opción: es parte de la experiencia.

La historia de los pueblos peatonales en Argentina: por qué algunos destinos decidieron frenar el ruido

La idea de un pueblo peatonal en Argentina no nació como una moda turística, sino como una respuesta concreta a la necesidad de proteger el paisaje, ordenar la circulación y preservar cascos históricos o naturales frágiles. En los casos de La Cumbrecita y La Carolina, la peatonalización se presentó como una estrategia para cuidar calles angostas, construcciones tradicionales y una vida comunitaria que sería difícil de sostener con tránsito intenso. En el caso de Iruya, si bien la restricción responde también a su geografía extrema, caminar sus cuestas y callecitas es la forma más auténtica de entrar en su ritmo andino.

Además, la valorización internacional de los pueblos rurales reforzó esa tendencia. La Carolina, por ejemplo, fue distinguido por ONU Turismo en 2023 dentro de los Best Tourism Villages, un reconocimiento que premia a comunidades que conservan valores culturales y naturales, mientras promueven un turismo sostenible. Esa lógica explica por qué la peatonalización dejó de ser una rareza para convertirse en una marca de calidad y experiencia.

La Cumbrecita, el pueblo que abrió el camino peatonal en Argentina

Hablar de la historia de los pueblos peatonales en el país obliga a empezar por La Cumbrecita. En el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba, este destino nació en 1934, cuando Helmut Cabjolsky adquirió 500 hectáreas en una zona casi despoblada, sin caminos ni puentes. Con el tiempo, ese proyecto de refugio serrano se transformó en un pueblo de estética centroeuropea, rodeado de bosques, senderos, cascadas y construcciones alpinas. Hoy, es reconocido por la provincia y por su propio sitio oficial como el primer y también el único pueblo peatonal de la Argentina en sentido pleno.

Contenido Recomendado

Argentina tuvo otra capital:cuál es el barrio porteño que llevó ese título por cinco meses

Argentina tuvo otra capital: cuál es el barrio porteño que llevó ese título por cinco meses

Por qué el 7 de junio es el Día del Periodista y qué decía la primera Gazeta de Buenos Ayres

Por qué el 7 de junio es el Día del Periodista y qué decía la primera Gazeta de Buenos Ayres
La Cumbrecita Foto: lacumbrecita.gob

La peatonalización de La Cumbrecita no es un detalle decorativo: es el corazón de su identidad. El visitante deja el vehículo en la playa de estacionamiento de ingreso y sigue a pie. Esa decisión no solo ordenó el turismo; también ayudó a sostener la relación entre el casco urbano y el entorno natural, en un área declarada Reserva Natural de Uso Múltiple. Allí, la experiencia combina historia de pioneros, gastronomía centroeuropea, caminatas cortas y trekkings hacia rincones emblemáticos como Cascada Grande, La Olla o el Cerro Cristal.

Cómo llegar a La Cumbrecita

Desde Córdoba capital, La Cumbrecita está a unos 118/122 kilómetros, según la ruta elegida. La vía más mencionada por las fuentes turísticas es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa General Belgrano y, desde allí, continuar por la RP S273 hacia el acceso del pueblo. También hay opción de viaje en colectivo, generalmente en dos tramos: Córdoba–Villa General Belgrano y luego Villa General Belgrano–La Cumbrecita.

La Carolina, el antiguo pueblo minero que encontró en la peatonalización una nueva vida

Si La Cumbrecita es la pionera, La Carolina representa una nueva etapa de esta historia. Enclavado en las sierras de San Luis, este pueblo conserva un pasado marcado por la fiebre del oro. Fuentes oficiales y provinciales lo ubican como una villa minera fundada en 1792, con huellas que todavía sobreviven en sus casas de piedra, sus calles empedradas, la vieja mina y los relatos de buscadores de oro que definieron la identidad del lugar. Hoy, la memoria minera convive con su perfil turístico y cultural.

La Carolina, uno de los pueblos más hermosos. Foto: agenciasanluis
La Carolina, uno de los pueblos más hermosos. Foto: agenciasanluis

La decisión de convertirlo en pueblo turístico y peatonal llegó para proteger precisamente eso: su pequeña escala, su tranquilidad y su patrimonio. La medida impulsa recorridos a pie o en bicicleta, reduce el ruido y permite una relación más directa entre visitante y comunidad. En un lugar de apenas unos pocos cientos de habitantes, esa transformación mejoró la experiencia turística y reforzó su posicionamiento como destino rural auténtico, además de conectarlo con el prestigio internacional de los Best Tourism Villages.

Entre sus grandes atractivos aparecen la mina de oro, la posibilidad de revivir el bateo en el río Amarillo, el Museo de la Poesía dedicado a Juan Crisóstomo Lafinur y la cercanía a la Gruta de Inti Huasi, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Esa mezcla entre pasado minero, paisaje serrano y caminatas lentas explica por qué La Carolina se volvió uno de los casos más interesantes del turismo peatonal argentino.

Cómo llegar a La Carolina

La Carolina está a unos 81/86 kilómetros de la ciudad de San Luis, dependiendo de la referencia consultada. El acceso más habitual es por la Ruta Provincial 9, un camino pavimentado que asciende por las sierras y ofrece un recorrido visualmente atractivo. En temporada alta y fines de semana, la dinámica peatonal puede implicar que los autos queden en el ingreso al pueblo para continuar el recorrido caminando.

Iruya, el pueblo colgado de la montaña donde caminar es parte de la historia

Aunque su caso tiene una lógica distinta, Iruya merece un lugar central en cualquier recorrido sobre pueblos peatonales argentinos. Ubicado en el norte de Salta, dentro del área de Yungas protegida por la Unesco, este pueblo fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1995 y mantiene una fisonomía que parece suspendida entre cerros. Sus calles angostas, empedradas y empinadas, junto a sus casas de adobe y piedra, hacen que caminar sea mucho más que una necesidad práctica: es la única forma de entender su historia y su espiritualidad.

Iruya Foto: Wikipedia

La gran referencia histórica de Iruya es la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, fundada hacia 1753, que funciona como postal e hito cultural del pueblo. Pero Iruya no se explica solo por sus construcciones: también por sus fiestas religiosas, sus ferias, su identidad andina y la sensación de estar en un rincón donde el tiempo no corre con la misma velocidad que en otros destinos del país. Allí, la peatonalidad no fue un proyecto urbano formal como en La Cumbrecita o La Carolina; fue, en buena medida, una consecuencia natural de su geografía y de su forma histórica de habitar la montaña.

Cómo llegar a Iruya

Iruya está a unos 307/315 kilómetros de la ciudad de Salta, pero su acceso más común se hace desde Humahuaca, en Jujuy. El trayecto habitual combina la Ruta Nacional 9 con la Ruta Provincial 13, en un tramo donde el asfalto da paso al camino de tierra y cruces de río. Por eso, muchas guías recomiendan hacerlo en transporte local o vehículos aptos para ese terreno. Esa dificultad, lejos de jugar en contra, es parte del aura del destino: llegar a Iruya sigue siendo una experiencia en sí misma.

HistoriaPuebloTurismoYasmin Ali
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Fiesta Provincial del Estofado:cuándo, dónde y cómo conseguir entradas gratis

    Llega la Fiesta Provincial del Estofado: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas gratis

  2. Escapada de pesca cerca de CABA:el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

    Escapada de pesca cerca de CABA: el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

  3. Paisajes únicos a más de 5.000 metros de altura:así es el tren con la ruta ferroviaria más alta y extrema del planeta

    Paisajes únicos a más de 5.000 metros de altura: así es el tren con la ruta ferroviaria más alta y extrema del planeta

  4. Los pueblos bonaerenses donde la historia también se come:pastas, guisos y empanadas entre estaciones de tren, pulperías y lagunas

    Los pueblos bonaerenses donde la historia también se come: pastas, guisos y empanadas entre estaciones de tren, pulperías y lagunas

  5. Bondiola rellena, provoleta y flan con dulce de leche:el bodegón de Liniers que ofrece platos con recetas bien caseras

    Bondiola rellena, provoleta y flan con dulce de leche: el bodegón de Liniers que ofrece platos con recetas bien caseras
Lo último
También podría interesarte
Política

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Atención jubilados: qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Economía

El sticker que puede abaratar tu factura de luz:cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

El sticker que puede abaratar tu factura de luz: cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Todo sobre el aguinaldo 2026:fecha de cobro, cálculo y beneficiarios

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

La inflación en CABA fue de 2,1% en mayo y acumula 14% en lo que va del año

Internacionales

Elecciones en Perú:avanza el conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto

Elecciones en Perú: avanza el conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto

Avanza la desdolarización:se prohibirán todas las transacciones y el uso de billetes en 11 países

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende