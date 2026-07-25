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Fue a Guerrín en Buenos Aires, pidió una mitad pepperoni y Super Guerrín y mostró el ticket final

Ir a comer a Guerrín es una verdadera experiencia. ¿Cuánto gastó esta pareja?

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Fue a comer a Guerrín y mostró el ticket final.
Fue a comer a Guerrín y mostró el ticket final. Foto: Gemini
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Si alguien visita Buenos Aires, si vivís en la Ciudad, comer en Guerrín es una obligación. Esta pizzería recibe todo tipo de turistas.

En las últimas horas, un cliente compartió el ticket de su almuerzo. La cuenta, que incluyó una pizza chica mitad pepperoni y mitad Super Guerrín, más dos gaseosas, alcanzó los $54.600.

El ticket, fechado el 23 de julio, detalló que la pizza chica mitad pepperoni costó $21.400, lo mismo que la mitad Super Guerrín. A eso se sumaron dos Coca-Cola Zero de 350 ml, a $5.900 cada una. El total de la mesa fue lo que más llamó la atención entre los usuarios de redes sociales, que no tardaron en viralizar la imagen.

Qué incluye la pizza Super Guerrín y cómo se compone la cuenta

La Super Guerrín es una de las especialidades de la casa y se destaca por su combinación de mozzarella y otros ingredientes seleccionados, lo que la convierte en una de las opciones más pedidas del local.

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Pizzería Guerrín. Foto: @pizzeriaguerrin
Pizzería Guerrín. Foto: @pizzeriaguerrin

El consumo que mostró el ticket fue el siguiente:

  • Pizza chica mitad Pepperoni: $21.400
  • Pizza chica mitad Super Guerrín: $21.400
  • Dos Coca-Cola Zero de 350 ml: $5.900 cada una
  • Total: $54.600

Guerrín, un clásico porteño que sigue marcando tendencia

Fundada en 1932, Guerrín se consolidó como uno de los grandes símbolos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Su pizza al molde, la generosa cantidad de mozzarella y el incesante movimiento de clientes la convirtieron en un clásico tanto para turistas como para porteños.

Además de las tradicionales porciones de muzzarella, la carta incluye variedades como fugazzeta, napolitana, pepperoni, jamón y morrones, calabresa y otras especialidades.

En los últimos años, los precios de las pizzerías tradicionales despertaron cada vez más interés entre los usuarios de redes sociales, que suelen compartir sus tickets para mostrar cuánto cuesta comer en los locales más emblemáticos de la ciudad.

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