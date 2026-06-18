De la mortadela de pistachos al salame de Tandil: la sandwichería de Tapiales que se define como “una mordida inolvidable”

Salgusto. Foto: Instagram/salgusto.ok

En un rincón de Tapiales hay un lugar que se ganó el reconocimiento de los fanáticos de los sánguches con una propuesta diferente. Se trata de Salgusto, una sandwichería gourmet que convirtió a cada una de sus creaciones en una experiencia pensada para ser, como ellos mismos la definen, “una mordida inolvidable”.

Ubicado en la calle M. Altolaguirre 360, el local se destaca por sus combinaciones de ingredientes premium, panes artesanales y porciones abundantes que conquistaron a vecinos de la zona y a quienes llegan desde otros puntos del conurbano en busca de sabores distintos.

Salgusto. Foto: Instagram/salgusto.ok

Los sándwiches más grandes de Zona Oeste

La carta de Salgusto combina ingredientes de primera calidad, panes artesanales y recetas originales que fusionan sabores italianos y argentinos. Entre las opciones más destacadas aparece la Grandiosa, una schiacciata rellena con mortadela de pistachos, stracciatella, pesto de pistacho y nuez, y tomates confitados.

Otra de las estrellas del menú es la Bistecca Provo, preparada con carne horneada, salsa especial de la casa, provoleta derretida y papas fritas, una combinación ideal para quienes buscan un sándwich abundante y lleno de sabor.

Sándwiches gourmet de Salgusto.

Para los fanáticos de la carne argentina, la Argentano ofrece una schiacciata de asadito argentino con queso fontina, berenjenas asadas, tomates hidratados y oliva. También sobresale la Baguette de Salame Tandilero, elaborada con salame de Tandil, queso danbo y oliva.

Dentro de las opciones premium se encuentra Il Vero, una media pieza de schiacciata con jamón crudo, stracciatella, escamas de reggianito, tomates hidratados y oliva, una propuesta sofisticada que resalta la calidad de cada ingrediente.

Con recetas originales y una identidad propia, Salgusto se posiciona como uno de los grandes referentes de los sándwiches gourmet en Zona Oeste, invitando a descubrir por qué cada bocado promete ser, verdaderamente, una mordida inolvidable.

Salgusto. Foto: Instagram/salgusto.ok

Cómo llegar a Salgusto desde CABA

Para llegar a Salgusto tenés varias opciones desde CABA:

En tren:

Tomá el Belgrano Sur desde la estación Estación Sáenz hasta la Estación Tapiales.

Desde la estación son unas 6 o 7 cuadras a pie hasta el local.

En colectivo:

Dependiendo de la zona de CABA desde donde salgas, podés tomar líneas como el 103, que llega a Tapiales, y combinar con una breve caminata.

En auto:

Desde el centro porteño, el viaje suele demorar entre 30 y 40 minutos, tomando la Autopista Dellepiane en dirección a General Paz y luego hacia Tapiales.

¿Cuáles son sus horarios de atención? Lunes a viernes de 10:00 a 14:20 y de 18:00 a 22:00 y sábados: de 10:00 a 14:20 y de 18:00 a 22:00.