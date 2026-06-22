El destino “sin prisa” de la Costa Atlántica: combina playas, medános y bosques a solo 8 km de Villa Gesell

El destino “sin prisa” de la Costa Atlántica: combina playas, medános y bosques. Foto: argentina.gob.ar

A tan solo ocho kilómetros de Villa Gesell, Mar de las Pampas se consolidó en los últimos años como uno de los destinos favoritos de la costa bonaerense para quienes buscan una pausa del ritmo urbano y un contacto directo con la naturaleza. Entre bosques frondosos, médanos y extensas playas, esta localidad propone una experiencia distinta, donde el tiempo parece correr más lento.

Mar de las Pampas: naturaleza, calma y turismo sustentable en la costa bonaerense

Conocida como la “ciudad sin prisa”, Mar de las Pampas se distingue por un modelo de desarrollo turístico de baja densidad, pensado para integrarse al entorno natural. Esa identidad, centrada en el descanso y el disfrute al aire libre, llevó a que Argentina la postulara al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa internacional que reconoce a los destinos que preservan su patrimonio cultural y ambiental.

Mar de las Pampas se distingue por un modelo de desarrollo turístico de baja densidad en la Costa Atlántica. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los grandes atractivos del lugar es, precisamente, su paisaje. Las calles sinuosas (sin semáforos ni grandes avenidas) se abren paso entre un bosque de pinos, eucaliptos y acacias que acompañan al visitante hasta los médanos y la Costa Atlántica. En sintonía con este entorno, la arquitectura local apuesta por construcciones de baja altura, realizadas en materiales como piedra y madera, que refuerzan la armonía con el paisaje.

Qué hacer en Mar de las Pampas: actividades al aire libre y experiencias únicas

La propuesta turística se completa con una oferta diversa de alojamientos, que incluye cabañas, aparts y hosterías, y con una creciente escena gastronómica que pone en valor productos regionales y cocina de autor. De esta manera, el destino combina confort y naturaleza sin perder su esencia tranquila.

Entre las actividades más elegidas se destacan las caminatas y los paseos en bicicleta por senderos que atraviesan el bosque y los médanos. También son frecuentes las cabalgatas y las jornadas en las amplias playas de arena, ideales tanto para el descanso como para disfrutar del paisaje costero.

Uno de los puntos más emblemáticos es la Aldea Hippie, un paseo comercial y cultural rodeado de vegetación. Foto: gesell.tur.ar

Uno de los puntos más emblemáticos es la Aldea Hippie, un paseo comercial y cultural rodeado de vegetación que reúne artesanos, espectáculos y propuestas gastronómicas. Al atardecer, el lugar se llena de visitantes y se convierte en uno de los espacios más animados de la localidad, sin perder su esencia relajada.

Excursiones cerca de Mar de las Pampas y cómo llegar desde Buenos Aires

A pocos kilómetros, la Reserva Natural Faro Querandí suma otra experiencia imperdible. Este área protegida resguarda más de 5.700 hectáreas de dunas costeras y una extensa franja de litoral marítimo, posicionándose como uno de los espacios naturales más importantes de la región y un destino ideal para quienes buscan paisajes casi intactos.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es sencillo: se toma la Autovía 2 hasta Dolores, luego la Ruta Provincial 63 y, más adelante, la Ruta Provincial 11 en dirección a Villa Gesell. Desde allí, un desvío de unos ocho kilómetros conduce a este refugio natural donde el silencio, el verde y el mar invitan a bajar un cambio.

Así, con una identidad marcada por la calma y el respeto por el entorno, Mar de las Pampas continúa creciendo como una de las joyas de la costa argentina, elegida por quienes priorizan la experiencia por sobre el movimiento y encuentran en la naturaleza su mejor plan.