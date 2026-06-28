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Almuerzos criollos con entrada gratis en una histórica pulpería bonaerense: un plan ideal a 140 km de CABA

Se trata de un evento creado por la Municipalidad de Baradero, una ciudad ubicada al norte de Buenos Aires que, además, es la más antigua del territorio bonaerense.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Baradero es la ciudad más antigua de Buenos Aires.
Baradero es la ciudad más antigua de Buenos Aires.
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La provincia de Buenos Aires es la más grande de toda la Argentina y destaca por algo muy particular: podés estar en plena ciudad y pasar a disfrutar de la tranquilidad del campo y de la naturaleza en solo unas horas. De hecho, en los últimos años, comenzó a ganar popularidad en el turismo bonaerense, un pueblito con fama de tener la mejor gastronomía tradicional.

Se trata de Baradero, un lugar ubicado al norte de la provincia frente al río del mismo nombre y que se encuentra a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Un dato relevante sobre Baradero es que es el pueblo más antiguo de todo el territorio bonaerense. Su fundación tuvo lugar en 1615 por orden de Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo. Según el censo de 2022, actualmente, la ciudad tiene 40.000 habitantes.

La ciudad linda con el río Baradero. Foto: C5N

Con el tiempo, fue forjando una tradición que tiene que ver con la preparación de almuerzos criollos. Hoy quien pasa por Baradero no quiere perderse ni un solo plato típico de la localidad. Tal es así que se creó un evento para que visitantes de toda la Argentina se den cita en el lugar y puedan degustar la comida regional.

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Qué es el ciclo de almuerzos criollos de Baradero y cuándo se realiza

La Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes del Municipio de Baradero tuvo la iniciativa de organizar el “Ciclo de Almuerzos Criollos” para que, tanto ciudadanos locales como turistas, puedan encontrarse y compartir costumbres bien argentinas y de campo con propuestas de baile, música y gastronomía tradicional.

Actualmente viven 40.000 habitantes. Foto: Agroempresario

Además, del evento, que se celebrará el 28 de junio, forma parte Pulpería El Torito, un icónico restaurante de la zona catalogado como un innegable Patrimonio histórico local. Entre los platos que se podrán degustar en el “Ciclo de Almuerzos Criollos” están:

  • Sándwich de vacío
  • Bondiola desmechada
  • Choripán

Desde la organización mencionaron que la entrada es libre y gratuita y que, en caso de lluvia, el evento se suspende.

Cómo llegar a Pulpería El Torito: en auto o transporte público para disfrutar de este evento imperdible

La mejor manera de llegar a Pulpería El Torito en Baradero, desde CABA, es en auto. Hay que tomar Ruta Nacional 9. El viaje es directo y tiene una duración aproximada de 1 hora 43 minutos.

Pulpería El Torito, icónico restaurante de Baradero. Foto: Turismo Baradero

Qué otras atracciones se podrán disfrutar en este ciclo de almuerzos criollos de Baradero

El pueblito bonaerense no solo ofrece este increíble evento de cultura popular, a su vez, es ideal para escapadas durante todo el año.

Las actividades recomendadas para hacer en Baradero van desde dar un paseo por la Costera del Paraná y hasta visitar la Reserva Natural Urbana Parque del Este, perfecto lugar para avistar aves y flora nativa.

El Balneario Municipal de Baradero. Foto: Meteored Argentina

También se aconseja visitar el Cristo de la Hermandad, ubicado en una colina frente a la Ruta Provincial 41.

Para aquellos que prefieran disfrutar en el agua, el Balneario Municipal es una excelente opción. El lugar tiene 14 hectáreas de parque, lago artificial, duchas, proveedurías y quinchos, convirtiéndose en una buena experiencia para ir en familia.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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