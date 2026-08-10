Bueno, bonito y barato: el bar notable de CABA en el que se puede comer asado y milanesas por menos de $30.000

El Tokio, bar notable. Foto: Instagram/eltokiobar

El Tokio, un clásico de Villa Santa Rita que abrió en 1930, volvió a recibir clientes tras una restauración y mantiene sus recetas caseras, una carta de precios accesibles y la esencia del histórico cafetín porteño.

Qué comer en El Tokio: clásicos imperdibles y por menos de $30.000

La carta de El Tokio apuesta por los clásicos de bodegón y cocina casera, con opciones abundantes y precios que, en agosto de 2026, todavía resultan competitivos para comer en la Ciudad de Buenos Aires.

El Tokio, bar notable. Foto: Instagram/eltokiobar

Entre los platos destacados aparecen las croquetas de osobuco ($12.500), una de las especialidades más pedidas, la milanesa napolitana con puré o papas fritas ($22.500) y los ñoquis con estofado ($18.000). Para los amantes de la parrilla, el asado banderita con fritas cuesta $26.000, mientras que una empanada de carne se consigue por $3.500.

La propuesta también destaca las croquetas de osobuco, la tortilla de papa y la milanesa napolitana como algunos de los clásicos de la casa.

El Tokio, bar notable. Foto: Instagram/eltokiobar

La historia de El Tokio: casi un siglo de tradición en la esquina de Álvarez Jonte y Pasaje Tokio

El Tokio nació en 1930 y originalmente se llamó Bar Jonte. En sus primeros años tenía dos mesas de billar, que fueron desapareciendo con el tiempo para ganar espacio para los clientes.

En 1950 llegó al lugar Jesús Feas Albor, un joven gallego que comenzó trabajando como lavacopas y con los años terminó comprando el fondo de comercio. Intentó cambiarle el nombre por “Santiago de Compostela”, pero los vecinos continuaron llamándolo El Tokio y el nombre terminó imponiéndose.

El bar conserva además elementos que permiten viajar en el tiempo, como sus pisos de mosaico, carpintería de época y el característico toldo metálico. También fue un punto de encuentro de figuras de la cultura popular y artistas que frecuentaron el lugar a lo largo de las décadas.

El Tokio, bar notable. Foto: Instagram/eltokiobar

La reapertura de El Tokio: la restauración de sus recetas tradicionales y sabores de hogar

Después de varios meses de obras, El Tokio volvió a abrir sus puertas y recuperó su lugar como punto de encuentro de los vecinos de Villa Santa Rita. La reapertura estuvo vinculada a la familia de Jesús Feas Albor y buscó recuperar la identidad histórica del establecimiento.

La renovación mantuvo buena parte de la estética original y sumó nuevamente una propuesta gastronómica basada en platos tradicionales, abundantes y de estilo casero. La idea fue conservar la esencia del antiguo cafetín sin convertirlo en un espacio completamente alejado de sus raíces.

El horario del bar Notable es de lunes a miércoles de 8 a 20, mientras que de jueves a sábado abre de 8 a 24.

El Tokio, bar notable. Foto: Instagram/eltokiobar

Dónde queda El Tokio y cómo llegar al clásico bar notable de Villa Santa Rita

El Tokio está ubicado en Álvarez Jonte 3548, en la esquina con el Pasaje Tokio, Villa Santa Rita, cerca del límite con Villa del Parque. La esquina es fácilmente reconocible por su histórico toldo y la fachada restaurada.

Se puede llegar fácilmente en colectivo, ya que varias líneas circulan por Avenida Álvarez Jonte y calles cercanas. También es posible acceder en auto o taxi tomando como referencia la intersección de Álvarez Jonte y Pasaje Tokio.

Para quienes utilizan transporte público, la zona cuenta con distintas alternativas de colectivos desde diferentes puntos de la Ciudad.