Un pedacito de Francia en Buenos Aires: cuándo es y cómo llegar a la Feria Francesa, con entrada gratuita

La Feria Francesa se realizará el sábado 22 y domingo 23 de agosto. Foto: El Planeta Urbano.

Los amantes de la gastronomía francesa tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de sabores típicos sin salir de la Ciudad de Buenos Aires. La Feria Francesa se realizará el sábado 22 y domingo 23 de agosto en Palermo, con entrada libre y gratuita.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza Benjamín Gould, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Belisario Roldán, en el entorno del Planetario. La feria podrá visitarse ambos días entre las 11 y las 18.30.

El encuentro tendrá lugar en la Plaza Benjamín Gould. Foto: Instagram / luculluscocinafrancesa.

Feria Francesa en Palermo: qué habrá

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer más de 30 stands gastronómicos con una amplia variedad de propuestas dulces y saladas inspiradas en la cocina francesa.

Entre las opciones habrá:

Baguettes recién horneadas.

Quesos.

Crêpes dulces.

Quiches.

Croque-monsieur.

Macarons.

Platos tradicionales como el boeuf bourguignon y la soupe à l’oignon.

También estarán disponibles alternativas vegetarianas y opciones sin TACC.

La propuesta reunirá tanto preparaciones clásicas como versiones modernas de la gastronomía francesa, con la participación de chefs especializados en este tipo de cocina.

Los visitantes podrán recorrer más de 30 stands gastronómicos. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

El Saint-Honoré gigante que prepararán en vivo

Uno de los principales atractivos de esta edición será la elaboración en vivo de un Saint-Honoré de dos metros de largo, uno de los postres más representativos de la pastelería francesa.

La creación estará a cargo de los chefs pasteleros de la asociación Lucullus, quienes realizarán el postre de manera colectiva frente al público. De esta manera, los asistentes podrán observar el proceso de elaboración y conocer de cerca las técnicas propias de la pastelería francesa.

El armado permitirá descubrir el trabajo detrás de este clásico, desde la preparación hasta el montaje final.

La creación estará a cargo de los chefs pasteleros de la asociación Lucullus. Foto: Instagram / luculluscocinafrancesa

Actividades para toda la familia

Es importante destacar que la Feria Francesa no estará enfocada únicamente en la gastronomía. Durante las dos jornadas también habrá diferentes propuestas para disfrutar al aire libre y pasar el día en familia.

La programación incluirá música en vivo, masterclasses, charlas y actividades para chicos, además de distintas sorpresas que se irán desarrollando durante el evento.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa

La Feria Francesa se realizará el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 11 a 18.30, en la Plaza Benjamín Gould, ubicada en Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo, alrededor del Planetario de Buenos Aires.

La programación incluirá música en vivo, masterclasses, charlas y actividades para chicos. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario pagar para ingresar y recorrer los distintos puestos y actividades.

En caso de mal tiempo, el evento será reprogramado. Por eso, se recomienda consultar la información oficial antes de acercarse si las condiciones climáticas no son favorables.

Cómo llegar al Planetario