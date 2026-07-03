Increíble pero real: la sorpresiva relación de Cabo Verde con el tango y el folklore en la previa del partido ante la Selección Argentina

El baile de los caboverdianos. Foto: X/@NacionalAM870

Ya restan solo unas horas para el duelo “mata-mata” entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, por lo que resulta apasionante conocer un poco más al rival del conjunto liderado por Lionel Messi y, a partir de ello, los vínculos entre ambos países resultan increíbles. Uno de ellos tiene que ver con la similitud de estilos como el tango y el folklore, que comparten raíces históricas, rítmicas y emocionales que trasciende el fútbol.

Por ejemplo, las conexiones culturales se remontan a siglos atrás y tienen en la música uno de sus vínculos más llamativos. Aunque separados por más de 6.000 kilómetros, ambos países comparten raíces rítmicas, históricas y emocionales que unen al tango, la milonga y el folclore argentino con géneros tradicionales caboverdianos como la morna, el batuque y la coladeira.

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

La herencia africana que une dos tradiciones

Las semejanzas no son casuales. Especialistas en historia y musicología coinciden en que tanto el tango como la milonga conservan una importante influencia de la diáspora africana. Incluso el término “tango” tiene raíces vinculadas a lenguas bantúes de África central.

Cabo Verde, por su parte, ocupó durante siglos un lugar estratégico en las rutas del Atlántico. El archipiélago fue un punto de encuentro entre culturas africanas, europeas y americanas, y esa mezcla dio origen a una identidad musical única que terminó compartiendo elementos con los ritmos del Río de la Plata.

Los patrones sincopados, el juego de acentos y el balanceo característico que hoy identifican al tango y la milonga también aparecen en géneros tradicionales caboverdianos como el batuque y la coladeira, demostrando que ambos repertorios beben de una misma herencia afroatlántica.

La morna, el “tango” de Cabo Verde

Las coincidencias también aparecen en el plano emocional. La morna, el género más emblemático de Cabo Verde y llevado al mundo por la legendaria Cesária Évora, suele ser comparado con el tango por su carga nostálgica.

Ambos estilos nacieron en ciudades portuarias atravesadas por la inmigración, la distancia y el desarraigo. Mientras el tango habla del barrio perdido, del amor que ya no está o de la ausencia, la morna expresa la saudade, un sentimiento de melancolía y añoranza profundamente arraigado en la cultura lusófona.

El tango y su vinculación con África. Foto: Salón Marabu

Esa sensibilidad compartida explica por qué muchos músicos encuentran afinidades naturales entre ambas tradiciones, más allá de las diferencias geográficas.

“Empecé a escuchar artistas de Cabo Verde como músico y productor, y me interesó muchísimo su patrimonio cultural. Hay similitudes con nuestras músicas, con el tango y la milonga, incluso con ritmos del folklore”, reveló Gonzalo Esteybar, músico, productor y compositor rosarino, quien hace algunos años inició un trabajo artístico centrado en la música de Cabo Verde

Del folklore argentino al batuque

Las conexiones también alcanzan al folklore argentino. Ritmos como la chacarera y el malambo combinan compases de 3/4 y 6/8, una característica heredada de antiguas tradiciones africanas.

Ese mismo principio aparece en el batuque caboverdiano, donde la percusión repetitiva, la aceleración progresiva y el diálogo entre tambores construyen una música pensada para el baile y la celebración colectiva. Aunque sus sonoridades sean diferentes, ambos repertorios conservan estructuras rítmicas con un origen común.

Una historia compartida entre puertos y migraciones

Las similitudes musicales encuentran explicación en la historia. La historiadora Magdalena Candioti, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), sostiene que Argentina y Cabo Verde mantienen un vínculo mucho más profundo del que suele imaginarse.

Durante la época colonial, el archipiélago fue uno de los principales centros de tránsito del tráfico de personas esclavizadas hacia América. Miles de africanos llegaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo, dejando una huella decisiva en la cultura rioplatense.

Más tarde, entre fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, comenzó una migración voluntaria de caboverdianos hacia la Argentina. Muchos se radicaron en Dock Sud, Ensenada y Mar del Plata, donde aprovecharon su experiencia como marinos y trabajadores portuarios. Hoy se estima que viven en el país unos 30.000 descendientes de aquella comunidad.

Santa María, Cabo Verde. Foto: Unsplash.

Para Candioti, esa presencia demuestra que la influencia africana forma parte del núcleo de la identidad argentina. “Los africanos y afrodescendientes forman parte del guion principal de nuestra historia”, afirmó.

En la previa del duelo mundialista, esa historia vuelve a cobrar protagonismo. Más allá de los 90 minutos, Argentina y Cabo Verde descubren un punto de encuentro inesperado: una tradición musical atravesada por la herencia africana, la vida en los puertos, la nostalgia y el mestizaje cultural, donde el tango, la milonga, el folclore y la morna hablan, en distintos idiomas, de emociones sorprendentemente parecidas.