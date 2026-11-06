En 1983, dos artistas crearon un museo con 200 títeres: 43 años después, conserva más de 600 en una antigua casa de San Telmo que se puede visitar gratis

Museo Argentino del Títere, un paseo para abuelos y nietos. Foto: Museo Argentino del Títere

Había una vez, dos artistas plásticas que le dedicaron su vida a crear y difundir el arte de los títeres. Mane Bernardo y Sarah Bianchi fueron figuras fundamentales de esta actividad en nuestro país. Juntas adaptaron y llevaron a escena obras clásicas interpretadas por muñecos, exploraron diversas técnicas e investigaron las posibilidades de las marionetas en el cine, la televisión y la educación.

Con el paso del tiempo, la casa natal de Mane en San Telmo se convirtió en la sede de la Fundación Mane Bernardo-Sarah Bianchi, creada en 1983 con el propósito de preservar y difundir este arte, y sus posibilidades de aplicación. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró como Sitio de Interés Cultural fue en 2016. Hoy es un museo abierto para que, aquellos que disfrutaron de este arte en su infancia y juventud, puedan compartirlo con las nuevas generaciones.

Museo Argentino del Títere, un paseo para abuelos y nietos. Foto: Museo Argentino del Títere

Qué hay en el Museo del Títere

Su acervo incluye 600 títeres y marionetas, así como libros, afiches, fotografías, películas, diapositivas y documentos provenientes de diferentes países. Las piezas se distribuyen en tres salas de exposición: la Serguei Obrastzov, dedicada a títeres de África, Europa, Asia y Oceanía; la Moneo Sanz, para los titiriteros argentinos; y la latinoamericana, en homenaje a Lola y Mireya Cueto.

El espacio cuenta, además, con la sala teatral Federico García Lorca, donde conviven espectáculos para las infancias y el público adulto, encuentros, charlas y otras actividades culturales.

En paralelo, continúa trabajando en la conservación, catalogación y digitalización de sus piezas a través del proyecto “Riqueza del Museo Argentino del Títere”, que busca facilitar el registro, estudio y acceso a los materiales que forman parte de la colección. También ofrecen visitas a escuelas.

Museo Argentino del Títere, un paseo para abuelos y nietos. Foto: Museo Argentino del Títere

Espectáculos de bajo precio

Hasta diciembre, el espacio ofrece una programación de obras de títeres, marionetas y teatro de objetos, con propuestas de diversas compañías y artistas. Así intentan ofrecer una cartelera diversa, dando espacio a diferentes técnicas, lenguajes y estilos del universo titiritero.

Las funciones habituales para las infancias se realizan los sábados y domingos a las 16, y también incluyen espectáculos nocturnos para adultos. Además, las entradas para las obras tienen un valor de $12.000 por espectáculo. Paralelamente, hay visitas guiadas gratuitas los fines de semana, de 15 a 19.

La programación para las próximas semanas en el Museo del Títere

Sábado 7 – 16 h: Titirisones. Grupos Valija en Mano y Las Cotorras. Patricia Bontas y Rafael Zicarelli.

Domingo 8 – 16 h: La Petifur Varieté. Compañía Azulunara. Mauro Collares.

Sábado 14 – 16 h: La Petifur Varieté. Compañía Azulunara. Mauro Collares.

Sábado 14 – de 19 h a 2 h: La Noche de los Museos. Recorrido continuo por las salas con el títere guía Axel, el periodista. Cía. Árbol Titiritero, de y por Daniel Maurizio. En escenario: Nunca es tarde, grupos Valija en Mano y Las Cotorras, con Patricia Bontas y Rafael Zicarelli.

Museo Argentino del Títere, un paseo para abuelos y nietos. Foto: Museo Argentino del Títere

Domingo 15 – 16 h: Confusión en el bosque. Grupo El Retablo. De y por Augusto Villena.

Sábado 21 – 16 h: Mununa. Grupo Mununa Teatro Clown y Títeres. Agustina Ferrer.

Domingo 22 – 16 h: La Petifur Varieté. Compañía Azulunara. Mauro Collares.

Sábado 28 – 16 h: La Petifur Varieté. Compañía Azulunara. Mauro Collares.

Sábado 28 – 20 h: Ciclo de títeres para adultos – La calle de los títeres. Varieté de teatro de objetos, sombras y kamishibai: En los barcos también hay flores, por Marcela Bambuco; La niña que riega la albahaca y el príncipe…, por Graciela Redoano; El libro de madera, por Ave de Paso; y El pato y la muerte, por Susana Gaggero y María Adela Santullo.

Domingo 29 – 16 h: Corchito va por el mundo. Compañía La Oreja Títeres. Roberto Mosquera.

Cómo llegar al Museo el Títere