La advertencia de los nutricionistas sobre la palta: cuándo un alimento saludable puede convertirse en un problema

La palta es una de las frutas más valoradas por su aporte de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales para el organismo. Foto: Unsplash.

La palta es uno de los alimentos más populares entre quienes buscan una alimentación equilibrada. Rica en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales, suele formar parte de desayunos, ensaladas, tostadas y numerosas preparaciones que destacan por sus propiedades nutricionales.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que incluso los alimentos considerados saludables deben consumirse con moderación. En el caso de la palta, el principal riesgo no está relacionado con el colesterol ni con el azúcar, sino con otro factor que muchas veces pasa desapercibido.

Aunque ofrece múltiples beneficios para la salud cardiovascular, los especialistas recomiendan consumirla con moderación debido a su elevado contenido calórico. Foto: Freepik.

¿Por qué el exceso de palta puede favorecer el aumento de peso?

La principal preocupación de los nutricionistas respecto al consumo excesivo de palta tiene que ver con su densidad calórica.

Una palta mediana puede aportar entre 240 y 320 calorías, además de contener entre 20 y 30 gramos de grasa, principalmente monoinsaturada. Aunque este tipo de grasa es beneficiosa para la salud cardiovascular, también representa una importante fuente de energía.

Por ese motivo, incorporar grandes cantidades de palta de manera frecuente puede incrementar significativamente el consumo calórico diario. Cuando las calorías ingeridas superan de forma sostenida las que el organismo gasta, el resultado puede traducirse en un aumento gradual de peso.

El exceso de palta puede incrementar el consumo diario de calorías y dificultar los objetivos de mantenimiento o pérdida de peso. Foto: Bon Viveur.

Los especialistas aclaran que ningún alimento por sí solo provoca obesidad. Sin embargo, el balance energético total desempeña un papel fundamental en la evolución del peso corporal.

¿Puede provocar alergias o molestias digestivas?

Además de su aporte calórico, algunas personas pueden experimentar efectos adversos asociados a la ingesta de palta. Aunque no son comunes, existen alergias relacionadas con este alimento. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran picazón en la boca, inflamación de labios o garganta, molestias gastrointestinales y, en casos excepcionales, reacciones alérgicas más severas.

Asimismo, consumir grandes cantidades de palta puede generar gases, sensación de hinchazón abdominal o episodios de diarrea en personas sensibles, especialmente si no están acostumbradas a ingerir alimentos ricos en fibra y grasas vegetales.

Algunas personas pueden experimentar molestias digestivas o reacciones alérgicas tras ingerir grandes cantidades de este alimento. Foto: Bon Viveur.

El mito sobre los supuestos daños en el hígado

En los últimos años se difundieron publicaciones que vinculan el consumo de palta con posibles problemas hepáticos. Sin embargo, los expertos señalan que estas afirmaciones carecen de respaldo científico sólido.

Hasta la fecha, no existen estudios concluyentes que demuestren que la palta provoque enfermedades del hígado en personas sanas. Por el contrario, diversas investigaciones han asociado las grasas monoinsaturadas presentes en este fruto con beneficios metabólicos y cardiovasculares.

Por esa razón, los especialistas recomiendan desconfiar de contenidos virales o mensajes que presentan a la palta como un alimento perjudicial sin evidencia científica que lo sustente.

Los expertos descartan que la palta provoque daños hepáticos en personas sanas y destacan que la evidencia científica respalda sus beneficios nutricionales. Foto: Freepik

¿Cuánta palta se recomienda consumir por día?

La cantidad adecuada depende de múltiples factores, entre ellos la edad, el nivel de actividad física, el estado de salud y los objetivos nutricionales de cada persona.

Como orientación general, muchos nutricionistas sugieren consumir entre un cuarto y media palta por día dentro de una alimentación equilibrada. De esta manera es posible aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico recomendado.

Lejos de ser un alimento perjudicial, la palta sigue siendo una excelente fuente de grasas saludables y nutrientes esenciales. Sin embargo, como ocurre con cualquier producto alimenticio, la moderación continúa siendo la clave para incorporarla de manera saludable a la dieta cotidiana.