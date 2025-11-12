Ya se siente el verano en Buenos Aires: el día que tendrá una máxima de 31 grados

A pesar de todavía estar en primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la suba de la temperatura en el territorio porteño.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

Las condiciones climáticas en Buenos Aires son cambiantes esta semana, tal como quedó demostrado este martes 11 de noviembre. Tras una jornada soleada, la noche tuvo fuertes tormentas con ráfagas de viento y lluvias en distintos puntos. Sin embargo, el termómetro sigue subiendo y se conoció el día que habrá 31° de máxima.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el termómetro subirá poco a poco, hasta que alcanzará su pico durante el fin de semana, en una de las jornadas más calurosas desde que comenzó la primavera.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

El día más caluroso de la semana en Buenos Aires

En detalle, el pronóstico adelantó que el sábado 15 de noviembre será el día más caluroso de la semana. La mínima será de 19° y la máxima tocará los 31°, los dos valores más altos esperados para los próximos días, según las previsiones del SMN.

Además, el primer día del fin de semana tendrá un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Con respecto al viento, habrá cifras de 22 kilómetros por hora en la primera parte del sábado, con dirección norte.

El sábado 15 de noviembre será el día más caluroso de la semana en Buenos Aires. Foto: SMN

Más allá de los números de temperatura, el resto de la semana tendrá condiciones similares. Tras las tormentas del martes 11, no hay expectativas de lluvias para los próximos días y una baja nubosidad, por lo que el clima soleado será el protagonista para los próximos días en Buenos Aires.

El clima para la semana en Buenos Aires

Clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN