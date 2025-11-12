Ya se siente el verano en Buenos Aires: el día que tendrá una máxima de 31 grados
Las condiciones climáticas en Buenos Aires son cambiantes esta semana, tal como quedó demostrado este martes 11 de noviembre. Tras una jornada soleada, la noche tuvo fuertes tormentas con ráfagas de viento y lluvias en distintos puntos. Sin embargo, el termómetro sigue subiendo y se conoció el día que habrá 31° de máxima.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el termómetro subirá poco a poco, hasta que alcanzará su pico durante el fin de semana, en una de las jornadas más calurosas desde que comenzó la primavera.
El día más caluroso de la semana en Buenos Aires
En detalle, el pronóstico adelantó que el sábado 15 de noviembre será el día más caluroso de la semana. La mínima será de 19° y la máxima tocará los 31°, los dos valores más altos esperados para los próximos días, según las previsiones del SMN.
Además, el primer día del fin de semana tendrá un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Con respecto al viento, habrá cifras de 22 kilómetros por hora en la primera parte del sábado, con dirección norte.
Más allá de los números de temperatura, el resto de la semana tendrá condiciones similares. Tras las tormentas del martes 11, no hay expectativas de lluvias para los próximos días y una baja nubosidad, por lo que el clima soleado será el protagonista para los próximos días en Buenos Aires.
El clima para la semana en Buenos Aires
- Miércoles 12 de noviembre: temperatura de entre 13° y 26°, con un cielo parcialmente nublado hasta la tarde y algo nublado por la noche.
- Jueves 13: mínima de 15° y máxima de 27°, con un cielo ligeramente nublado por la madrugada y noche, mientras que el resto del día estará despejado.
- Viernes 14: cielo algo nublado a lo largo de todo el día, con una mínima de 17° y una máxima de 30°.
- Sábado 15: día más caluroso de la semana, con máxima de 31° y mínima de 19°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día.
- Domingo 16: cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con una mínima de 18° y una máxima de 27°. Se esperan ráfagas por la noche de hasta 50 kilómetros por hora.