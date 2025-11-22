Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima Diario

En Tucumán el clima de hoy presenta condiciones moderadas. La mañana iniciará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.5°C. Habrá una humedad del 68% y vientos que alcanzarán una velocidad media de 7 km/h, proporcionando una sensación de frescura durante el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde, la temperatura en Tucumán alcanzará un máximo de 22.4°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas en ciertas áreas. La humedad se mantendrá alrededor del 68%, proporcionando una jornada agradable sin precipitaciones.

Para la noche, se anticipa que las condiciones climáticas prevalecerán con cielos parcialmente nublados y una temperatura más fresca, lo que invita a aprovechar el momento para actividades al aire libre bajo un cielo despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Es un buen día para planificar actividades al aire libre aprovechando las condiciones sin lluvia. Sin embargo, si planea actividades en exteriores, se recomienda llevar algo de abrigo al salir por la mañana debido a las bajas temperaturas.