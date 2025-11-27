Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Meteorología hoy

Clima por la mañana en Buenos Aires

Durante la mañana de este jueves, Buenos Aires experimentará clima mayormente despejado con temperaturas frescas comenzando en solo 5.6°C. Sin embargo, se espera que suban un poco a medida que el sol comienza a elevarse, alcanzando temperaturas máximas de alrededor de 15.7°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, lo cual proporcionará algo de alivio del fuerte sol al medio día. Las temperaturas permanecerán cómodas, ofreciendo una tarde ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en mente aplicar protección solar. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con muy pocas probabilidades de lluvia y vientos suaves provenientes del norte alrededor de 10 km/h, manteniéndose así durante toda la velada.