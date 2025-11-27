Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Comenzando la jornada en Córdoba, el clima presenta un panorama de nubosidad parcial con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. La sensación térmica es fresca en las primeras horas, ideal para un abrigo ligero. Es importante mencionar que durante la mañana los vientos pueden alcanzar una velocidad máxima de 11 km/h provenientes del sector sur, brindando una brisa agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el día avance en Córdoba, se espera que las temperaturas alcancen un máximo cercano a los 21.9°C. Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo un patrón similar al de la mañana. Las ráfagas de viento serán más pronunciadas, pudiendo llegar a 14 km/h, potenciando una sensación de frescura ideal para quienes disfruten de actividades al aire libre. Por la noche, las condiciones climáticas continuarán estables, con la desaparición progresiva de las nubes y una humedad que rondará el 54%. Se recomienda disfrutar de la brisa nocturna con un paseo al aire libre.