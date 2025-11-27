Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:01

Comenzando la jornada en Córdoba, el clima presenta un panorama de nubosidad parcial con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. La sensación térmica es fresca en las primeras horas, ideal para un abrigo ligero. Es importante mencionar que durante la mañana los vientos pueden alcanzar una velocidad máxima de 11 km/h provenientes del sector sur, brindando una brisa agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el día avance en Córdoba, se espera que las temperaturas alcancen un máximo cercano a los 21.9°C. Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo un patrón similar al de la mañana. Las ráfagas de viento serán más pronunciadas, pudiendo llegar a 14 km/h, potenciando una sensación de frescura ideal para quienes disfruten de actividades al aire libre. Por la noche, las condiciones climáticas continuarán estables, con la desaparición progresiva de las nubes y una humedad que rondará el 54%. Se recomienda disfrutar de la brisa nocturna con un paseo al aire libre.