Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Jujuy

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:02

Condiciones meteorológicas para hoy en Jujuy

Durante el clima en la mañana de Jujuy, las condiciones se presentan con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C, aumentando progresivamente hasta los 18°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de alrededor de 10 km/h. La humedad relativa estará cercana al 46%, haciendo que la sensación térmica se sienta fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el tiempo en Jujuy se espera que se mantenga parcialmente nuboso, con temperaturas más agradables, alcanzando un máximo de 18.4°C. El viento persistirá pero a menor intensidad, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo. La humedad se mantendrá en niveles similares al resto del día, alrededor del 46%, sin previsión de precipitaciones.

Los habitantes de Jujuy pueden disfrutar de un día típicamente otoñal, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se abriguén adecuadamente para evitar el frío matutino.