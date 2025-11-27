Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Jujuy

Condiciones meteorológicas para hoy en Jujuy

Durante el clima en la mañana de Jujuy, las condiciones se presentan con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C, aumentando progresivamente hasta los 18°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de alrededor de 10 km/h. La humedad relativa estará cercana al 46%, haciendo que la sensación térmica se sienta fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el tiempo en Jujuy se espera que se mantenga parcialmente nuboso, con temperaturas más agradables, alcanzando un máximo de 18.4°C. El viento persistirá pero a menor intensidad, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo. La humedad se mantendrá en niveles similares al resto del día, alrededor del 46%, sin previsión de precipitaciones.

Los habitantes de Jujuy pueden disfrutar de un día típicamente otoñal, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se abriguén adecuadamente para evitar el frío matutino.