Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima actual

En La Pampa, el clima para este jueves se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura máxima que alcanzará los 18.4°C alrededor del mediodía. La temperatura mínima será de 7.1°C al amanecer, garantizando un inicio de jornada fresco. A lo largo de la mañana, se espera que la humedad relativa mantenga un promedio del 40%, lo cual combinado con una velocidad del viento que alcanzará un máximo de 29 km/h, proporcionará una sensación de frescura revitalizante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las condiciones en La Pampa continuarán estables. La presencia de nubosidad parcial persistirá, mientras que las temperaturas comenzarán a disminuir gradualmente tras alcanzar su pico más cálido. El viento podría seguir soplando con una relativa intensidad, aunque con tendencia a descender a 8 km/h hacia el final de la jornada. La sensación térmica será agradable a medida que el día avance hacia la noche.

Observaciones astronómicas

Este jueves, el sol saldrá a las 08:25 y se despedirá del cielo de La Pampa a las 18:08. La fase lunar se encontrará en una etapa de cuarto menguante, lo que podría ofrecer un espectáculo astronómico interesante si las condiciones meteorológicas lo permiten.