Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima Hoy

Hoy en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17.5°C mientras que la mínima será de 6.6°C, ofreciéndonos un día bastante fresco y agradable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h lo cual indica que la jornada será relativamente calma. La humedad oscilará en torno al 62%, aportando a la sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde/noche, el cielo continuará manteniendo su condición parcialmente nubosa. Las temperaturas seguirán siendo frescas, complementadas por vientos que soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h. Las condiciones climáticas serán estables y agradables, sin anticiparse precipitaciones ni cambios importantes.