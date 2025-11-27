Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Hoy en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17.5°C mientras que la mínima será de 6.6°C, ofreciéndonos un día bastante fresco y agradable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h lo cual indica que la jornada será relativamente calma. La humedad oscilará en torno al 62%, aportando a la sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde/noche, el cielo continuará manteniendo su condición parcialmente nubosa. Las temperaturas seguirán siendo frescas, complementadas por vientos que soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h. Las condiciones climáticas serán estables y agradables, sin anticiparse precipitaciones ni cambios importantes.