Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima San Juan

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:03

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, ofreciendo un clima templado y agradable. No se espera lluvia para este período, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y la noche, el clima continuará mayormente estable con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, proporcionando un ambiente cálido. No hay probabilidad de precipitaciones, con una humedad del 61% que garantiza un jornada seca. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría refrescar el ambiente en ciertos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

Este jueves 27 de noviembre de 2025, el sol salió a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Las condiciones son ideales para observaciones astronómicas por la noche, gracias a cielos parcialmente despejados.