Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima San Juan

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, ofreciendo un clima templado y agradable. No se espera lluvia para este período, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y la noche, el clima continuará mayormente estable con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, proporcionando un ambiente cálido. No hay probabilidad de precipitaciones, con una humedad del 61% que garantiza un jornada seca. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría refrescar el ambiente en ciertos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 27 de noviembre de 2025

Este jueves 27 de noviembre de 2025, el sol salió a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Las condiciones son ideales para observaciones astronómicas por la noche, gracias a cielos parcialmente despejados.