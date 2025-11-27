Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

Clima hoy

Hoy, el clima en San Luis se presenta con algunas nubes matutinas. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7.5°C y se espera que la máxima alcance los 17.7°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 66%, lo que hará que la sensación sea más fresca especialmente en las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 9.9 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad parcial. Las temperaturas se mantendrán dentro del mismo rango, por lo que no se esperan cambios significativos. El viento se mantendrá soplando con similar intensidad, garantizando un día estable en términos meteorológicos.

Para los interesados en observar el cielo, el sol se ocultará a las 18:24, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer parcialmente nuboso. Se recomienda estar atento a las condiciones del viento si se planean actividades al aire libre.