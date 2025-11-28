Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para Tucumán en la mañana

En Tucumán, el día comenzará con un cielo en parte nuboso. La clima matutino tendrá temperaturas mínimas cercanas a los 8.5°C, con una probabilidad escasa de precipitación. Los vientos ligeros se mantendrán con una velocidad que rondará los 4 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que transcurra la jornada, se espera que el cielo continúe nuboso, alcanzando una temperatura máxima alrededor de los 22.4°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h, y la humedad relativa del aire estará en torno al 80%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06, mientras que el ocaso está previsto para las 18:35. La luz del día proporcionará un marco ideal para actividades al aire libre.