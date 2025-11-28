Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima de hoy

viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para Tucumán en la mañana

En Tucumán, el día comenzará con un cielo en parte nuboso. La clima matutino tendrá temperaturas mínimas cercanas a los 8.5°C, con una probabilidad escasa de precipitación. Los vientos ligeros se mantendrán con una velocidad que rondará los 4 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que transcurra la jornada, se espera que el cielo continúe nuboso, alcanzando una temperatura máxima alrededor de los 22.4°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h, y la humedad relativa del aire estará en torno al 80%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06, mientras que el ocaso está previsto para las 18:35. La luz del día proporcionará un marco ideal para actividades al aire libre.