Clima en Buenos Aires: rigen alertas amarilla y naranja por lluvias y tormentas, el pronóstico extendido

Se prevé un lunes con mal clima y el Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos en varias zonas del país.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Después de varios días grises y con temperaturas más bajas de lo habitual, diciembre empieza con cambios en el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como lluvias fuertes, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada.

Clima en Buenos Aires Foto: NA

El fenómeno afectará a zonas de la la Ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires, como el conurbano y la costa.

Alerta por lluvias fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Cómo estará el clima durante la primera semana de diciembre

Martes 2 de diciembre

Para el martes, las lluvias se despiden y no hay probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el sol seguirá ausente porque el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas empezarán a subir de a poco, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27.

Miércoles 3 de diciembre

El miércoles llegará con sol y se convertirá en el primer día realmente agradable de diciembre. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28.

Jueves 4 de diciembre

El jueves también habrá sol y las temperaturas seguirán en alza, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, acercándose a uno de los días más cálidos de la semana.

Viernes 5 de diciembre

Para ir cerrando la semana, llega el día más cálido de todos, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Más allá de las altas temperaturas, el cielo estará mayormente nublado.

Sábado 6 de diciembre

El sábado llegará un leve respiro para quienes sufren el calor, aunque las temperaturas se mantendrán altas, con una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Habrá momentos de sol, aunque las nubes también dirán presente.

En resumen, la primera semana de diciembre irá dejando atrás el gris y el fresco para darle paso, de a poco, alcalor típico del verano porteño. Entre días nublados, algunos rayos de sol y máximas que volverán a trepar por encima de los 30 grados, todo indica que el clima empieza a acomodarse para un mes lleno de planes al aire libre.

Recomendaciones del SMN: