Clima en Buenos Aires: rigen alertas amarilla y naranja por lluvias y tormentas, el pronóstico extendido
Se prevé un lunes con mal clima y el Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos en varias zonas del país.
Después de varios días grises y con temperaturas más bajas de lo habitual, diciembre empieza con cambios en el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como lluvias fuertes, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada.
El fenómeno afectará a zonas de la la Ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires, como el conurbano y la costa.
Alerta por lluvias fuertes
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.
También podría interesarte
Cómo estará el clima durante la primera semana de diciembre
Martes 2 de diciembre
Para el martes, las lluvias se despiden y no hay probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el sol seguirá ausente porque el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas empezarán a subir de a poco, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27.
Miércoles 3 de diciembre
El miércoles llegará con sol y se convertirá en el primer día realmente agradable de diciembre. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
Jueves 4 de diciembre
El jueves también habrá sol y las temperaturas seguirán en alza, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, acercándose a uno de los días más cálidos de la semana.
Viernes 5 de diciembre
Para ir cerrando la semana, llega el día más cálido de todos, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. Más allá de las altas temperaturas, el cielo estará mayormente nublado.
Sábado 6 de diciembre
El sábado llegará un leve respiro para quienes sufren el calor, aunque las temperaturas se mantendrán altas, con una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Habrá momentos de sol, aunque las nubes también dirán presente.
En resumen, la primera semana de diciembre irá dejando atrás el gris y el fresco para darle paso, de a poco, alcalor típico del verano porteño. Entre días nublados, algunos rayos de sol y máximas que volverán a trepar por encima de los 30 grados, todo indica que el clima empieza a acomodarse para un mes lleno de planes al aire libre.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.