Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 1 de diciembre de 2025

Para este lunes 1 de diciembre de 2025 en Tucumán, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso, brindando una temperatura mínima esperada de 8.5 °C en las primeras horas de la mañana. Durante esta parte del día, la temperatura se mantendrá agradable, alcanzando paulatinamente los 15 °C antes del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y la noche, las condiciones continuarán con cielo parcialmente nublado, incrementando la temperatura hasta un máximo de 22.4 °C al finalizar la jornada. Se espera que la humedad ronde en torno al 80%, lo que podría generar una sensación térmica algo más alta.

Vientos de hasta 11 km/h se pronostican durante todo el día, por lo que se recomienda a quienes transiten al aire libre que tomen precauciones adicionales, especialmente en áreas abiertas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 1 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06 y se despedirá a las 18:35, ofreciendo una jornada óptima para realizar actividades al aire libre durante la luz del día.