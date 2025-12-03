Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Previsión meteorológica

En Tucumán, comenzaremos la jornada con un clima parcialmente nuboso que se mantendrá durante toda la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 8.5°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 80%. A pesar de estos valores, no se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde, las condiciones seguirán estables con temperaturas alcanzando un máximo de 22.4°C. Aunque las nubes estarán presentes, las probabilidades de lluvia serán mínimas, lo que contribuirá a una tarde agradable. Los vientos serán moderados, con una velocidad que no debería superar los 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de diciembre de 2025

El amanecer en Tucumán hoy será a las 08:06, mientras que la puesta del sol está prevista para las 18:35. Estos momentos del día son perfectos para las observaciones astronómicas, proporcionando cielos que prometen ser claros y propicios para contemplar el firmamento.