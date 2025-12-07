Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 7 de diciembre de 2025, 06:03

Condiciones climáticas para la mañana en Tucumán

La mañana de este domingo en Tucumán se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 8.5°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará el 80%, haciendo que el aire se sienta algo húmedo y pegajoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las condiciones seguirán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se incrementarán hacia los 22.4°C. Los vientos, provenientes del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 7 km/h, manteniendo el ambiente relativamente fresco y agradable.

Ya en la noche, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, pero el clima seguirá siendo estable. Los cielos conservarán su condición de nublados parciales, sin lluvias a la vista, lo que permite disfrutar de una noche tranquila en la provincia.