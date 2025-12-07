Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Condiciones climáticas para la mañana en Tucumán

La mañana de este domingo en Tucumán se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 8.5°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará el 80%, haciendo que el aire se sienta algo húmedo y pegajoso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las condiciones seguirán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se incrementarán hacia los 22.4°C. Los vientos, provenientes del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 7 km/h, manteniendo el ambiente relativamente fresco y agradable.

Ya en la noche, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, pero el clima seguirá siendo estable. Los cielos conservarán su condición de nublados parciales, sin lluvias a la vista, lo que permite disfrutar de una noche tranquila en la provincia.