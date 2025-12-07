Vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional

Después del calor intenso, llega el alivio y bajarán las temperaturas. Qué día se esperan precipitaciones y cómo seguirá el clima el resto de la semana.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Luego de varios días de intenso calor en la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que volverían las lluvias en las próximas jornadas y bajaría la temperatura.

Según el organismo climatológico la temperatura ya comenzó a bajar y se esperan ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Como sigue el tiempo en Buenos Aires

Para este domingo 7 de diciembre, la mínima se espera en 18° y una máxima de 27° con cielo mayormente nublado y vientos del este y sureste. Por la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Lunes 8: hay 10% de probabilidades de lluvias en la mañana con una mínima de 18°. En tanto, la máxima será de 26° y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del este.

Martes 9: hay 10% de probabilidades de lluvias en la mañana con una mínima de 18°. Por la tarde, se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una máxima de 25°.

Miércoles 10: cielo mayormente nublado con una mínima de 17° y una máxima de 28°.

Jueves 11: mínima de 20° y máxima de 28° con cielo parcialmente nublado.

Viernes 12: cielo mayormente nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con una mínima de 17° y una máxima de 28°.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN