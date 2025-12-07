Vuelven las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional
Después del calor intenso, llega el alivio y bajarán las temperaturas. Qué día se esperan precipitaciones y cómo seguirá el clima el resto de la semana.
Luego de varios días de intenso calor en la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que volverían las lluvias en las próximas jornadas y bajaría la temperatura.
Según el organismo climatológico la temperatura ya comenzó a bajar y se esperan ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
Como sigue el tiempo en Buenos Aires
Para este domingo 7 de diciembre, la mínima se espera en 18° y una máxima de 27° con cielo mayormente nublado y vientos del este y sureste. Por la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
Lunes 8: hay 10% de probabilidades de lluvias en la mañana con una mínima de 18°. En tanto, la máxima será de 26° y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h del este.
Martes 9: hay 10% de probabilidades de lluvias en la mañana con una mínima de 18°. Por la tarde, se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una máxima de 25°.
Miércoles 10: cielo mayormente nublado con una mínima de 17° y una máxima de 28°.
Jueves 11: mínima de 20° y máxima de 28° con cielo parcialmente nublado.
Viernes 12: cielo mayormente nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con una mínima de 17° y una máxima de 28°.
Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.