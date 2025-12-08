Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de diciembre de 2025

Clima actual

El clima en Tucumán durante la mañana

En Tucumán, se espera un mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, lo que dará un inicio fresco al día. Durante la mañana, no se observa clima con probabilidad de precipitaciones, permitiendo actividades al aire libre con relativa tranquilidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que avance el día, se prevé que la máxima alcance los 22.4°C, proporcionando una tarde cálida. Seguiremos con condiciones de cielo parcialmente nuboso, lo cual es ideal para quienes disfrutan de salir sin exponerse a un sol intenso. El viento, predominante del sector noroeste, tendrá una máxima de 11 km/h, aportando una brisa agradable.

La humedad durante el día se situará en torno al 80%, algo típico de la región. Sin probabilidad de lluvia significativa, actividades al aire libre pueden llevarse a cabo casi sin inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de diciembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer en Tucumán será a las 08:06, mientras que el sol se pondrá a las 18:35.