Fin de semana inestable en el AMBA: se confirmó qué día y hora habrá que preparar los paraguas

Tras un calor agobiante, llegará el agua. El pronóstico día por día.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Luego de una tarde de jueves donde se sufrió un calor insoportable, con una máxima de 34 grados, la temperatura disminuirá durante los próximos tres días del fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) El viernes 19 de diciembre, la circulación del aire desde el río permitirá una mañana agradable, con cielo algo nublado, viento leve desde el este y mínima de 23 °C. Para la tarde, se espera una máxima de 31 °C, con cielo ligeramente nublado: el viento irá aumentando su velocidad con el correr de las horas hasta mostrar ráfagas hacia el final del día en un cierre con 26 °C y sin previsión de precipitaciones para los que quieran salir.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Fin de semana de lluvias y tormentas en el AMBA

Habrá inestabilidad que afectará la región. Según las distintas actualizaciones de pronóstico de los últimos días, se concentraría entre la madrugada y la primera parte de la tarde del sábado sobre Capital Federal y alrededores.

En este periodo cabe esperar la llegada de lluvias y tormentas con variada intensidad, afectando el AMBA especialmente en el periodo de la mañana y el mediodía con potencial mayor intensidad, donde no se descartan algunos focos localmente fuertes.

Las precipitaciones totales oscilarían en líneas generales entre 10 y 20 mm, si bien podría haber zonas puntuales más cercanas al umbral de 30 o 40 mm. Parece bastante claro también que con el correr de la tarde mejorará el tiempo, y que no habría lluvias en Buenos Aires para el periodo de la noche.

Durante la madrugada del domingo, algunos modelos como el de referencia de Meteored (ECMWF) sugieren que podría haber otro periodo de lluvias y tormentas de breve duración, permaneciendo el resto del día pesado, bastante nublado y amenazante, pero sin nuevas lluvias.