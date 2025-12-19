Termina la ola de calor: a qué hora llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico advirtió por la aparición de lluvias, que significarán una baja en el termómetro.

Lluvia, tormenta. Foto: Télam

Las altas temperaturas fueron protagonistas desde que inició la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, el pronóstico advirtió que llegarán tormentas que también significarán la despedida de la ola de calor.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este fin de semana tendrá importantes lluvias, por lo que hay que estar atento a las novedades de las previsiones del clima.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

A qué hora llueve en Ciudad de Buenos Aires

En detalle, las tormentas comenzarán este sábado 20 de diciembre, tras un viernes 19 con cifras muy altas de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las primeras lluvias se darán durante la madrugada, con tormentas aisladas que tendrán un 40% de probabilidades. Sin embargo, lo peor llegará a la mañana: ya que están pronosticadas tormentas con chances de hasta el 70%.

La última advertencia por lluvias se da a la tarde, con precipitaciones aisladas que terminarán por la noche, ya que se espera un cielo parcialmente nublado.

Llegan tormentas a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Además, hay que sumar las ráfagas de viento que estarán presentes en la primera parte del día, con cifras de hasta 50 kilómetros por hora.

Con respecto a la temperatura, se espera una máxima de 28°, que representará una importante baja en comparación a las cifras de la semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el SMN no activó ninguna alerta por tormentas en el AMBA. De todos modos, distintas localidades de Buenos Aires sí esperan fenómenos más intensos que llevaron a activar distintas advertencias.

El resto del fin de semana, domingo 21 de diciembre, se esperan mejores condiciones, aunque con poca probabilidad de un cielo soleado.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El pronóstico apuntó que el cielo estará entre nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima 23°, mientras que la máxima esperada es de 29°, por lo que comienza nuevamente el ascenso en el termómetro.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante tormentas