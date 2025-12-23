Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Tucumán

Hoy en Tucumán, la mañana comenzará con un clima agradable, con el cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas en torno a los 8.5°C. La humedad se mantendrá en niveles moderados, permitiendo una sensación térmica confortable a primeras horas del día. Aunque las precipitaciones no están previstas, los vientos soplarán con una velocidad media de 7 km/h, invitando a disfrutar del día al aire libre.