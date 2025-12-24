Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 24 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Tucumán, el clima se presenta con condiciones parciales de nubes durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, haciendo sentir una brisa fresca. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, la humedad se mantendrá alrededor del 80%, aportando una sensación de frescura matutina. Los vientos del norte soplarán a velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, lo que podría hacer que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con una temperatura máxima que llegará a los 22.4°C. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Con rachas de viento, la velocidad del viento se mantendrá entre 7 y 11 km/h, brindando un clima fresco y constante a lo largo del día.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición en el horizonte a las 06:06, mientras que el ocaso se espera para las 18:35.

Este período de luz permitirá disfrutar de un tranquilo día en Tucumán, iluminando la jornada con un hermoso amanecer y culminando con un atardecer sereno.