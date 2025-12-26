Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre de 2025

Clima en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.5°C. A lo largo de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque no se descarta la aparición de algunas nubes ligeras. La posibilidad de precipitación es mínima, así que puede salir de casa sin paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con el cielo presentando nubes dispersas. La temperatura rondará los 22.4°C, lo que hará que el día sea agradable. La humedad alcanzará un máximo de 80%, mientras que los vientos viajarán a una velocidad máxima de 11 km/h.

Observe que, hoy, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, permitiéndole disfrutar de un día iluminado más largo, ideal para actividades al aire libre.