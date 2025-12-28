Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 28 de diciembre de 2025

Clima en Tucumán para la mañana

En la mañana de este domingo, Tucumán presentará un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que iniciarán en torno a los 8.5°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes, generando un ambiente templado. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 7 km/h, lo cual generará una sensación suave y fresca en el aire. La humedad relativa alcanzará un máximo de 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, la temperatura aumentará, alcanzando un máximo de 22.4°C. Este ascenso estará acompañado de un cielo parcialmente nuboso. La velocidad del viento podría elevarse ligeramente, oscilando entre los 7 hasta 11 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, bajando un poco la temperatura, pero aún con cielos parcialmente despejados.